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Взрослые игры на детском поле

04.02.2021 13:45|ПсковКомментариев: 0

Теперь школьников собираются мучить еще и обязательным футболом. Мало им, бедолагам, ГТО, волонтерства, шахмат и основ православной культуры. Придется еще и по мячу стучать.

 

Я почему так категорично говорю — мучить. Потому что у нас благие намерения, как правило, внедряют кавалерийским наскоком. Тяп-ляп и в продакшн. И в роли подопытных кроликов оказываются дети. Кто у нас самая бесправная часть общества? Блогеры-расследователи? Ха! Школьники. Закрой рот и ешь суп. И не забудь отозвать «неправильные» лайки в соцсетях.

С 1 сентября один из трех уроков физкультуры превратится в урок по футболу. Почему выбран именно футбол, а не волейбол, не баскетбол, не большой теннис и не настольный, не легкая атлетика и не тяжелая? Да кто ж его знает. Страна ответов — это не про нас. Кто первым встал, того и бутсы. Программу для нового урока разработал Российский футбольный союз, она уже стала частью федерального государственного образовательного стандарта, физруков готовят на вебинарах. Предполагается создание школьных спортивных клубов, где проявившие себя на уроках футбола смогут заниматься дополнительно. Клубы привяжут к местным профессиональным командам, куда могли бы со школьной скамьи отправляться талантливые игроки. Будут проводиться соревнования между школьниками на уровнях от муниципалитета до всей страны.

Все это здорово, но при чем здесь школьная программа?

Развитию детско-юношеского спорта - да. Созданию сети доступных футбольных клубов - да. Восстановлению системы межмуниципальных соревнований - да. Выстраиванию системы продвижения талантливых молодых футболистов - да. Формированию длинной скамейки способных запасных для гарантированного успеха на международных соревнованиях - да.

Принудиловке - нет.

Однако внедренческую машину не остановить. Маховик крутится, бюджеты уже утверждены и пущены в освоение. Тем, кто вбухивает сейчас миллионы на внедрение урока по футболу, я бы посоветовала обратить внимание на малюсенький такой аспект, связанный со школьной физрой. На отсутствие душевых. Небось сами-то после посещения фитнес-клуба не выбегают взмыленными на мороз и не идут потными на работу. А вот дети идут. И по морозу домой, если урок последний. И на другие уроки, если день еще не окончен. Сиди грязный и вонючий, слушай про тургеневских барышень.

В Пскове футбол будет звучать в этом году громко. Во-первых, у областной федерации новый председатель, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов. Во-вторых, заново начинает свой путь клуб «Псков», избавившийся от цифрового кода и получивший новую прописку на «Машиностроителе». В-третьих, как раз стадион, его открытие намечено весной.

Если продолжать тему навязанных школьникам специфических занятий, то как не вспомнить религиозные уроки. С большим уважением отношусь к чужим убеждениям и имею собственные. Но не понимаю, зачем тащить их в школу. Безусловная значимость православия для российской истории и культуры прекрасно представлена на уроках гуманитарной направленности. Пусть там и остается. Культурологической составляющей, на мой взгляд, школьникам вполне достаточно. Вырастут, сами в вопросах веры разберутся. Не получила развития идея знакомить детей сразу со всеми четырьмя основными российскими религиями (христианство в самых распространенных ипостасях, ислам, буддизм, иудаизм), а заодно и с загадочной «светской этикой». Поэтому где-нибудь в Башкирии пятиклассники, скорее всего, приобщаются к началам ислама, а в Псковской области - к православию. Сверстники на территории одной страны лишены возможности увидеть, как широк и разнообразен мир.

Зато башкирский и псковский школьник одинаково осваивают шахматную науку. Дело для мозгов полезное, но не всегда результативное. Родители младших школьников в личных разговорах признавались, что не всегда наука об управлении войсками на черно-белом поле хорошо ложится в голову малышам. Опять-таки введение шахматного всеобуча было пролоббировано федерацией.

Ещё сомнительнее выглядит начисление дополнительных баллов при поступлении за значок ГТО и за волонтерскую деятельность. Пусть бегают и прыгают те, кто хотят бегать и прыгать. И пусть читают книжки те, кто хочет читать книжки. Пусть искренне помогают те, у кого лежит душа к добровольчеству. Но нет, все это возведено в статус обязательного к исполнению.

Бесплатный детский труд, добытый под нажимом, до добра наше общество не доведет. Волонтерство - прекрасно само по себе, ничего кроме уважения вызвать не может. Но не тогда, когда превращается в вынужденную необходимость. Дети невольно становятся участниками в лицемерном действе и прекрасно это понимают. Со сцены взрослые говорят о прекрасном душевном порыве, но на самом деле такой порыв отсутствует. Сами они вырастут во взрослых, которые не будут понимать, что любой труд должен быть оплачен, и оплачен достойно. Только тогда можно требовать от исполнителя качества. А бесплатное - оно бесплатное и есть. Бери, что дадено.

И не надо тут про советские практики. Любой пионер за пропалывание елок в шефствующем лесхозе получал свой рубль.

На детской обязаловке зарабатывают социальный авторитет и материальный капитал. Что и говорить, престижно, если ведешь за собой в той деятельности, которой государство отводит особую роль. Кажется, со своей инициативой в школу может пролезть уже кто угодно. Ее реализация дает инициатору гарантированный приток новых адептов и возможность распределять бюджетные потоки. Каждое начинание становится основой для создания госпрограммы с соответствующим финансированием и созданием инфраструктуры. Под детскую активность легко подвести теоретическую базу. Как же, мы за всестороннее развитие подрастающего поколения.

Может быть, пора отстать от детей? Учить их в школе физике и русскому языку, а бесконечный фонтан идей реализовывать в области дополнительного образования. Делать его доступным, расширять кружковую сеть и там искать таланты. Они сами придут по своим интересам. А деньги и влияние зарабатывать в чисто взрослых играх.

Юлия Магера

Теги: #школа #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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