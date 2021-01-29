Спорт

С 1 сентября в российских школах введут обязательный урок по футболу

С 1 сентября в российских школах введут урок по футболу. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель областной федерации футбола, замглавы администрации Пскова Александр Коновалов, рассказывая о перспективах развития данного вида спорта в стране и в псковском регионе в частности.

«У нас в системе общего образования введено три обязательных урока физкультуры. С сентября один урок физкультуры станет уроком по футболу. Такую программу разработал Российский футбольный союз с Минобрнауки и теперь ее внедряет», - пояснил гость студии.

«Это не просто чиновники от футбола и образования щелкнули пальцем и сказали: "а теперь все идем играть в футбол". РФС подготовил большую методическую базу, уже внедряются онлайн-лекции для учителей физкультуры по тактическим правилам и истории футбола, - рассказал Александр Коновалов. - Кроме того, по его словам, в федеральном бюджете будут предусмотрены средства, которые пойдут на кружковую работу в каждой школе, а также на развитие спортивной инфраструктуры, системы соревнований среди школьников и на создание центров подготовки футболистов, которые должны выискивать футбольные таланты и поднимать их наверх».