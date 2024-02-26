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Не дал зайку, не даст и лужайку

Государство активно помогает россиянам, имеющим хотя бы одного ребёнка: предоставляет материнский капитал, ипотеку на выгодных условиях и некоторые другие льготы, список которых зависит от уровня благосостояния получателя. Тем временем люди, у которых детей нет, задаются резонным вопросом: «Чем мы хуже?» Почему все меры поддержки семей в России направлены только на тех, кто уже размножился, а бездетные идут в известном направлении? Вместе с теми, кто родил лишь однажды и до того, как появились вышеперечисленные меры поддержки.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Не относящиеся к «касте»

«Главное предназначение семьи – это рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, продолжение всего нашего многонационального народа», - заявил президент, оглашая своё послание Федеральному собранию 29 февраля. Тогда же Владимир Путин анонсировал продление ряда профильных мер поддержки и появление новых. В частности, предложено продлить программы маткапитала и семейной ипотеки до 2030 года. Причём акцент сделан на семьи с маленькими детьми и многодетных. К примеру, условия льготного кредитования останутся на прежнем уровне только для тех россиян, чьим детям не исполнилось 6 лет.

Сейчас ипотека под 6% годовых доступна семьям (включая родителей-одиночек с детьми), в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2023 родился хотя бы один ребёнок, а также родителям двух и более несовершеннолетних детей, детей-инвалидов и усыновлённых.

Также до 2030 года будет продлена мера поддержки, по которой за рождение третьего ребенка полагается 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Деньги на всё это есть, заверил глава государства и подчеркнул: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии».

К сожалению, до этого пока далеко, особенно в части нормы и отношения большинства россиян к многодетности. Предполагается, что различные преференции должны мотивировать граждан к рождению детей, и, соответственно, способствовать улучшению демографической ситуации. Да только возможность получить от государства деньги за рождение максимально большого количества новых членов общества - слабый стимул для размножения. Трудно представить человека в здравом уме, который посчитает: «Сейчас мы бедные и нам негде жить, потому что у нас нет детей/всего один ребёнок, а вот будет трое - тогда заживём».

Безусловно, дети - это счастье, и есть люди, готовые рожать как можно больше. Но многие не могут позволить себе даже одного малыша в силу финансовой нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне и ряда других объективных причин. Или ютятся в съёмной однушке с ребёнком-школьником в томительном ожидании второго, появление которого позволит примкнуть к «привилегированной касте» и наконец-то улучить жилищные условия. Правда, это повлечёт массу других материальных и физических затрат, к которым не все готовы.

Речь вот о чём. Возьмём среднестатистическую семью из двух родителей и подростка. Маткапитал им не положен (потому что ребёнок рождён до 2020 года), как и семейная ипотека, где тоже есть ограничения по возрасту первенца. 833 тысячи и возможность оформить льготный займ на жильё семья получит лишь в случае, если решится на пополнение. Подспорье, конечно, неплохое, но не каждая семья готова к такому развитию событий - и с одним бывает тяжело.

Бездетные пары находятся в похожей ситуации. За первенца им положены 630 тысяч рублей, а мамы из Псковской области вправе претендовать ещё и на 300 тысяч рублей от региона в счёт оплаты ипотеки. Также на семьи, пополнение в которых появится в 2024 году, вероятно, распространится льготная программа кредитования.

Но не логичнее ли сначала помогать с приобретением лужайки, а там и зайки не за горами? Почему закрыть жилищный вопрос можно только тогда, когда на свет появится первый или второй малыш? До этого момента никаких преференций семьям не положено, рассчитывать можно только на себя, и в такой ситуации до пополнения дело может вообще не дойти.

Придётся подождать

На сегодняшний день всем категориям россиян доступны разные способы обзавестись жильём, но они гораздо менее выгодные, чем предложения для семей с детьми. К примеру, можно взять ипотеку с господдержкой, которая, впрочем, скоро тоже станет недоступна большинству бездетных пар. Летом программу планируется то ли закрыть совсем, то ли модернизировать и выдавать кредиты только самым нуждающимся и лицам определённых профессий. Это значит, что для семей, состоящих из двух взрослых людей, возможностей обзавестись жильём станет ещё меньше.

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Ипотека на новостройки сейчас является одной из немногих, которая выдаётся вне зависимости от состава семьи. Подобных требований нет в некоторых других льготных программах, например, в «Сельской ипотеке», но там есть другие нюансы. В большинстве же льготных продуктов заёмщиков дифференцируют по наличию детей или принадлежности к профессии. Это навевает мысли о дискриминации. Почему, к примеру, нет ипотеки для молодых семей, которые ещё не успели обзавестись детьми? Или такие пары полноценной ячейкой общества не считаются?

Есть подозрение, что в ряде случаев покупка жилья на выгодных условиях ускорила бы процесс принятия решения о пополнении. Подобная мера поддержки существует, но это не ипотечный продукт, и воспользоваться ей крайне сложно. Речь о программе «Молодая семья», деньги по которой не раздают налево-направо. Их могут получить только платёжеспособные супруги с российским гражданством в возрасте до 35 лет, в том числе не имеющие детей (при наличии хотя бы одного ребёнка один из супругов может быть гражданином другой страны, либо вовсе отсутствовать). Паре придётся подтвердить свою финансовую обеспеченность на случай взятия ипотеки или запастись наличными, так как программа подразумевает субсидию от государства, а не полную оплату стоимости квартиры. Также семью должны признать нуждающейся в улучшении жилищных условий, после чего её поставят в длинную очередь таких же страждущих.

В Псковской области получения средств по программе «Молодая семья» ожидают сотни семей, очередь двигается крайне медленно. Список желающих оформить субсидию постоянно пополняется: в 2023 году на социальную выплату заявились 22 семьи, 5 из них состоят из двух человек. Сколько предстоит ждать своей очереди вновь «прибывшим», вопрос открытый. За это время супруги вполне могут перестать соответствовать условиям программы, так как станут старше установленного возраста.

В регионе есть другая мера поддержки, которой молодые родители могут воспользоваться быстрее. Как уже говорилось выше, семьи, которые впервые решили стать родителями, могут получить до 300 тысяч рублей на погашение обязательств по ипотечным кредитам, причём вне зависимости от возраста матери. Получить деньги можно через 3 месяца после рождения ребёнка. Это, конечно, не миллион, и даже не первоначальный взнос, но позволит сократить долги, что тоже неплохо.

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Существуют различные программы и социальные меры поддержки, которые могут быть доступны для одиноких и бездетных людей, в том числе для малоимущих. Но один из основных вопросов, жилищный, остаётся нерешённым. Большая часть региональных и федеральных преференций, связанных с ипотечным кредитованием и обеспечением семей жильём, привязаны либо к возрасту родителей, либо к году рождения и количеству детей, а также ряду других параметров. Насколько это справедливо - вопрос спорный.

«Яжемать, вы мне должны»

К примеру, чем хуже одинокая женщина, которая ещё не нашла спутника жизни? Она не нуждается в крыше над головой? Или молодые люди, только вступившие в брак, - они тоже вполне обойдутся без жилья, пока не родят ребёнка? Да он в целом может не появиться просто потому, что семье негде жить.

Почему-то практика такова, что населению помогают выборочно. Да, денег в бюджете на всех не напасёшься. К тому же, семьи с детьми испытывают большие финансовые нагрузки, но не только они нуждаются в поддержке от государства. Льготы и выплаты, направленные на стимулирование рождаемости, должны распространяться не только на уже состоявшихся родителей, но и на потенциальных. Иначе поставленные цели будут достигнуты лишь частично.

Кстати, у мер поддержки определённых групп населения, как и у любого другого благого начинания, есть обратная сторона. Внимание государства к одним вызывает настороженное отношение со стороны других, порождает вопросы. В адрес нуждающихся может звучать: «За какие такие заслуги, пускай работать идут». Льготы для многодетных оборачиваются критикой в их адрес, со стороны общества может возникать раздражительность по отношению к семьям с детьми. Мол, одним всё, а другим ничего, другие что, не люди? Да ещё и вынуждены «платить» за тех, кто нарожал «семерых по лавкам».

Напомню: все социальные выплаты берутся не из ниоткуда, а из общих налогов. Все отчисления расходуются в режиме реального времени, никто не откладывает в условную копилку то, что удержали с вашей зарплаты. Если вы не вырастили ни одного ребенка, зарабатывать на неё будет тот самый чужой, на которого шли ваши отчисления во время трудового стажа. И чем таких детей будет больше - тем лучше для государства, которое заинтересовано в увеличении количества налогоплательщиков и поэтому столько внимания уделяет демографическим проблемам. Всё просто: не будет людей - некому будет платить налоги и покрывать пенсионные выплаты в том числе.

О справедливости при распределении благ за счёт бюджета невольно задумываешься, встретив очередную «Яжемать». Иногда получатели преференций сами формируют негативный образ семьи и материнства, так как ведут себя не слишком адекватно. Трясут своим «особенным» положением на основании наличия 1-2-3 детей, считают, что им все должны только за то, что они побывали в роддоме. И отчасти это тоже порождение системы, которая всячески поддерживает одних и отказывает в привилегиях другим.

Насмотревшись на подобных персонажей, некоторые люди начинают отрицательно относиться к материнству. Бонусы, которыми родители нарочито пользуются на глазах у других людей, - например, проходят без очереди, потому что «я с детьми», или кичатся полученными за их рождение квартирами и участками - вызывают раздражение у тех, кто к льготным категориям не относится. Появляются всевозможные чайлдфри, которые не просто не хотят своих детей, но зачастую на дух не переносят чужих.

К счастью, в нашей стране пока что нет налога на бездетность и холостую жизнь, хотя подобные инициативы периодически звучат на уровне Госдумы. Хочется верить, что такие идеи никогда не воплотятся в жизнь. Фискальных инструментов и без того хватает, тем более, что по закону «налоги и сборы не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев».

А вот подход к предоставлению мер поддержки, в том числе направленных на улучшение жилищных условий, стоило бы поменять. Почему некоторые из них буквально ущемляют людей на основании состава их семьи? Разве это не является нарушением прав человека, который должен сам решать, когда ему заводить детей или не делать этого вовсе? Тем более, что многие хотят, но попросту не могут родить ребёнка. Пора бы уже поощрять рождение детей, а не наказывать за их отсутствие - именно так, по сути, происходит сейчас. Не рожала - не женщина, нет детей - не семья, мало детей - неполноценная семья.

Ульяна Лаблюк