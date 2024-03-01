Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поездки со скидкой с картой «Мир»
Псков кофейни и пекарни
новый дом «ТЭЦ на Великой»
Господин Рейтингомер
«Метражи» инвестиции в недвижимость
«Кампотекс» бренды с душой
2024 вызовы и угрозы
Два хита псковской кухни
Парковка в зеленой зоне
профсоюзный дайджест-2023
несчастные случаи на производстве
 
 
 
ещё Недвижимость 01.03.2024 09:000 Ипотека для избранных 01.03.2024 09:300 «Метражи»: Инвестиции в недвижимость. Флиппинг 01.03.2024 09:000 Ипотека для избранных 29.02.2024 18:360 В ВТБ поддержали продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года 29.02.2024 15:142 Глава Сбера назвал временной мерой комиссии для застройщиков по льготной ипотеке 29.02.2024 12:540 Программу «Семейная ипотека» в России продлят до 2030 года
 
 
 
Самое популярное 25.02.2024 15:530 Пропавшую в порховской деревне Полоное девочку нашли погибшей 25.02.2024 18:410 Назначена экспертиза для установления причины смерти найденной в Порховском районе девочки 27.02.2024 11:520 Ребенок упал с высоты 9 этажа и погиб под Псковом 25.02.2024 09:005 Автомобиль BMW врезался в здание магазина в Пскове 26.02.2024 16:023 Вернется ли зима в Псковскую область, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Ипотека для избранных

01.03.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Раньше ипотека считалась самым лёгким способом улучшить жилищные условия, но с каждым годом она становится всё менее доступной. С 1 марта требования к выдаче кредитов на покупку недвижимости снова ужесточили, на этот раз в части уровня доходов заёмщиков. Те, кто не в состоянии похвастаться хорошей официальной зарплатой, да ещё и выплачивают другие займы, теперь не смогут оформить новый, чтобы обзавестись жильём.

Псковская Лента Новостей выяснила, какова цель нововведений, как они могут отразиться на платёжеспособном населении, по какой схеме теперь будут работать банки, и какие ещё изменения грядут на рынке ипотечного кредитования.

 

Нуждается в оздоровлении

«В соответствии с указанием Банка России от 17.04.2023 № 6411-У, банк не может принять положительное решение о выдаче кредита, если ваш персональный показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Это означает, что вы тратите более 80% дохода на погашение кредитов при оптимальном значении менее 50%», - такое уведомление в конце февраля разослал сервис «Домклик» своим клиентам, ранее получившим одобрение на ипотеку.

Дело в том, что с 1 марта 2024 года Банк России повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые банки выдают людям с высокой долговой нагрузкой. Это означает, что теперь россиянам сложнее получить займ на покупку жилья - как первичного, так и вторичного. Банки будут придирчивее изучать кредитные истории заёмщиков и отказывать тем, кто не смог подтвердить свою платёжеспособность.

Надбавки решили повысить, чтобы ограничить риски закредитованности граждан, а также «улучшить стандарты кредитования» и сделать темпы роста ипотеки «более сбалансированными». В сообщении Центробанка говорится о том, что за последние пару лет число ипотечников, чей показатель долговой нагрузки превышает 80%, увеличилось вдвое. В такой ситуации рискуют не только заёмщики, оказавшиеся на грани выживания, но и банки, которые могут остаться без денег, что в целом может негативно сказаться на экономике страны.

Кредиторы заранее подготовились к нововведениям. «Домклик» даже подготовил специальную памятку, в которой рассказывается о показателе долговой нагрузки и возможных вариантах его понижения, чтобы всё-таки взять ипотеку.

Во-первых, нужно понимать, что такое ПДН - это «соотношение среднемесячных платежей по всем кредитам (сюда входит и тот, который потребитель хочет получить) к его среднемесячному доходу». Другими словами, это сумма, которую вы каждый месяц тратите на оплату всех займов. Если более 80% денег уходит на эти цели, в ипотеке откажут.

Но это не значит, что кредит взять не получится, уверяют авторы памятки, которые перечислили несколько способов снизить показатель долговой нагрузки и повысить шансы на выдачу займа. К примеру, можно оплатить долги и уменьшить лимит по кредитным картам, либо запросить меньшую сумму кредита или увеличить срок кредитования, чтобы сократить ежемесячный платеж. Допускается привлечение обеспеченного созаёмщика, который сможет подтвердить свой доход. Это же условие касается основного заёмщика - при наличии у банка вопросов он должен продемонстрировать свои финансовые возможности не словом, а на бумаге. При отсутствии документального подтверждения банк, скорее всего, вынесет отказ.

Персональный показатель долговой нагрузки придётся подсчитать и тем, кому ипотека уже одобрена. Это касается всех заявок, по которым ещё не подписана кредитная документация. Если на стадии подготовки документов по сделке выяснится, что дохода заёмщика недостаточно, в ипотеке будет отказано.

Кто пострадает первым

Нововведения, вступившие в силу с 1 марта, коснутся тысяч россиян, намеревавшихся обзавестись жильём в кредит. По данным исследования инвестиционной компании «Флип», только каждая пятая квартира в России покупается без ипотеки. 80% недвижимости приобретается с использованием заёмных средств. Средний размер ипотечного кредита в 2023 году составлял 4 млн рублей при первоначальном взносе около 30%. Таким образом, стоимость квартиры находилась в пределах 5-5,5 миллионов рублей.

Очевидно, что похвастаться такими накоплениями может далеко не каждый, потому россияне и берут кредиты, пусть даже не на самых выгодных условиях. На сегодняшний день в стране сложилась не самая благоприятная кредитная политика: процентные ставки по базовым программам неимоверно высоки, по льготным подняли первоначальный взнос, на который многим и так приходилось копить годами.

«Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20 процентов) первоначальным взносом достигли 50 процентов от всех ипотечных выдач», - говорится в сообщении Центробанка. Таким образом, можно предположить, что половина заёмщиков покупали квартиры на последние деньги, которые порой тоже брали в кредит. А после оформляли ещё один - на ремонт.

Теперь эта схема перестанет работать.

Во избежание подобных ситуаций, когда заёмщик утопает в долгах, регулятор и принял непопулярное решение. Банкам предстоит внимательнее изучать финансовое положение клиентов, учитывать наличие у них потребкредитов, в том числе взятых после одобрения ипотеки, отсутствие просрочек и даже лимиты кредитных карт. Очевидно, что процент отказов резко увеличится, особенно для тех, кто уже имеет долговую нагрузку.

От ипотеки фактически отрежут тех, кто половину и более официальной зарплаты тратит на оплату других кредитов. «На ипотеку они либо вообще не смогут рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъемным, что он сам откажется от этой идеи», - прокомментировал эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он также считает, что нововведения сильно ударят по заёмщикам с невысокими, хоть и стабильными зарплатами: бюджетникам, работникам госструктур, школ, здравоохранения. Их дохода вряд ли хватит для покрытия платежей.

В похожей ситуации могут оказаться и те, кто не имеет долгов, но трудоустроен не по ТК РФ.

«Человек может работать официально и получать 20 тысяч рублей. Или нигде не числиться, получать зарплату «в конверте» и зарабатывать под 100 тысяч - по факту, он может взять и две квартиры в ипотеку и выплачивать её. Выходит, что все люди, которые физически могут платить ипотеку, но не способны документально подтвердить свой доход, не получат кредит», - констатировал сотрудник псковского агентства недвижимости «Диалог» Александр Мальцев.

По его мнению, нововведения сделают ипотеку менее доступной для огромного количества платёжеспособных людей, и объёмы её выдачи сократятся. Кроме того, есть опасение, что вырастет количество мошенничеств, связанных с оформлением поддельных справок о доходах.

По принципу нуждаемости

Эксперты предрекают, что на фоне высоких рыночных ставок, ужесточения требований к заёмщикам и условий выдачи кредитов по льготным программам объемы выдачи ипотеки в 2024 году могут упасть в два раза.

Снижение уже наблюдается: по итогам января 2024 года объем выданной ипотеки в РФ снизился на 7% против того же месяца 2023 года. Спрос на покупку вторичного жилья в крупных российских городах упал на 29%, что вполне логично - люди смотрят варианты на рынке новостроек, где пока что действует программа с господдержкой. Свернуть её планируется в середине лета.

Впрочем, спрос на льготную ипотеку тоже понизился до рекордных значений. Вероятно, сказались ограничения, которые были введены ранее - увеличение первоначального взноса до 30% и возможность воспользоваться льготной программой всего один раз.

В будущем рынок кредитования ждёт ещё больше изменений, причём не в пользу заёмщиков. Речь о программах с господдержкой, по которым можно купить жильё на первичном рынке. Будущее этих банковских продуктов сейчас обсуждается на федеральном уровне. «По итогам 2023 года объем льготных ипотечных программ на первичном рынке действительно достигал порядка 90%. Целевые ориентиры системы и конкретные параметры предполагаются ниже и будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка», - заявили в Минфине.

В ведомстве уверены, что дешевые кредиты должны предоставляться адресно и только отдельным категориям граждан - семьям, которые действительно нуждаются в поддержке государства, и представителям целевых профессий.

Судьба семейной ипотеки (6%) уже предрешена - по решению президента программа будет продлена до 2030 года. До конца года правительство должно определиться, сохранить ли IT-ипотеку, и, скорее всего, программа останется. Общий кредитный лимит по ней планируется увеличить с 500 млрд рублей до 700 млрд рублей, что говорит о востребованности предложения и специалистов, на которых оно распространяется.

А вот удел льготной ипотеки, по которой любой заёмщик мог купить жилье в новостройке под 8% независимо от состава семьи и профессии, печален. Уже сейчас выгодные условия действуют только на квартиры от застройщиков, которые субсидируют кредитору пониженную ставку. Всё идёт к тому, что программу свернут.

Правда, прорабатывается вопрос льготной ипотеки с дифференцированной ставкой, привязанной к уровню дохода в том или ином регионе. Всю страну могут разделить на пять кластеров, чтобы «развивать жилищное строительство в одних регионах и не допускать ценовых пузырей в других», установив ставки с учётом уровня экономического развития конкретного субъекта.

Одни эксперты наперебой говорят о том, что сфера жилищного кредитования нуждается в оздоровлении, и принимаемые регулятором решения - чуть ли не истина в последней инстанции. Другие считают, что ужесточение кредитной политики сделает ипотеку фактически недоступной для многих граждан, которые не могут приобрести недвижимость без привлечения заёмных средств. Рынку и его участникам ещё предстоит трансформироваться под новые условия, которые вряд ли изменятся в ближайшее время. Снижение ключевой ставки и смягчение надбавок допускается, если ситуация стабилизируется, но точные сроки неизвестны. Как и то, какие ещё сюрпризы нам преподнесёт 2024-й год.

Ульяна Лаблюк

Теги: #недвижимость #жилье #ипотека #новостройки #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от послания президента Федеральному Собранию 29 февраля?
В опросе приняло участие 211 человек
01.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Катя Руч и Иван Федоров о тюремном романсе, каверах и загруженности работой в театре 01.03.2024, 13:030 Подрядчика накажут за срыв срока строительства новой школы на Завеличье 01.03.2024, 12:530 Экс-руководителя невельского предприятия будут судить за совершение 29 преступлений 01.03.2024, 12:480 Названы популярные цветы, ввозимые в Псковскую область к 8 марта
01.03.2024, 12:440 Детские пособия за февраль псковичам перечислят досрочно 01.03.2024, 12:410 Великолучанину грозит уголовная ответственность за кражу спиртного 01.03.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории» 01.03.2024, 12:310 Более 270 млн штук срезанных цветов и горшечных растений ввезли через границу в Псковской области с начала года
01.03.2024, 12:280 К памятнику «Купол» в псковской Черехе торжественно возложили цветы в день памяти 6-й роты 01.03.2024, 12:220 ХХ конференция «Экология и краеведение Пушкиногорья глазами детей» работает в «Михайловском» 01.03.2024, 12:190 «Квартирник»: Катя Руч и Иван Федоров о тюремном романсе, каверах и загруженности работой в театре 01.03.2024, 12:170 «Пастырь»: Значение притчи о блудном сыне. ВИДЕО
01.03.2024, 12:160 Останется ли Псковская область без эквадорских роз на 8 марта, ответили в Россельхознадзоре 01.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 01.03.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 марта 01.03.2024, 11:460 Лучших муниципальных служащих вновь определят в Псковской области
01.03.2024, 11:380 Обиделся и поджег: пенсионер-печник предстал перед судом за уничтожение дома в Гдовском районе 01.03.2024, 11:290 Работы по строительству Северного обхода ведут в районе псковской деревни Уграда 01.03.2024, 11:280 Подрядчика из Хабаровска наказали за срыв контракта с псковским перинатальным центром 01.03.2024, 11:160 «Изборские истории»: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты
01.03.2024, 11:150 Технопарк «Агрополис» в Великих Луках запустят в 2024 году 01.03.2024, 11:121 Андрей Турчак: Память о 6-й роте будет жить вечно 01.03.2024, 10:530 «Хайпожоры»: Памяти Дмитрия Маркова, новые запреты для иноагентов и борьба с обходом блокировок 01.03.2024, 10:473 Сергей Вострецов: СОЦПРОФ десять лет требует от власти газифицировать жилища россиян
01.03.2024, 10:360 В Псковском городском суде открыты две вакансии судей 01.03.2024, 10:240 Мужчина в Опочке под угрозой ножа и топора купил для напавших спиртное и отдал свои вещи 01.03.2024, 10:180 Ребенка эвакуировали из охваченной огнем квартиры в Пушкинских Горах 01.03.2024, 10:080 Трактор сгорел в поселке Плюсса
01.03.2024, 10:000 Дни знакомства с брендом Alpecora пройдут в Пскове 01.03.2024, 10:003 С сегодняшнего дня поездки в автобусах в Псковской области стали дешевле для держателей карт «Мир»  01.03.2024, 09:420 Диалог с отцом Героя России состоялся в региональном избирательном штабе 29 февраля 01.03.2024, 09:390 Гитарист из Пскова стал дипломантом международного конкурса в Нижнем Новгороде
01.03.2024, 09:300 «Метражи»: Инвестиции в недвижимость. Флиппинг 01.03.2024, 09:150 В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий 01.03.2024, 09:000 Ипотека для избранных 01.03.2024, 08:471 10% компаний в СЗФО заявили о нехватке трудовых мигрантов — исследование
01.03.2024, 08:360 Хоры из Пскова и Старой Руссы выступят с концертом 1 марта 01.03.2024, 08:192 В Госдуме рассмотрят законопроект, определяющий понятие «валежник» 01.03.2024, 08:050 Доля МСП в экономике может вырасти до 25% к 2030 году 01.03.2024, 07:430 Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму
01.03.2024, 07:210 Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей 01.03.2024, 07:000 День памяти погибших 24 года назад десантников 6-й роты отмечают в Псковской области 29.02.2024, 22:370 Андрей Турчак и Михаил Ведерников встретились с родственниками бойцов 6-й роты 29.02.2024, 22:000 Собак научили распознавать болезнь Паркинсона с точностью до 90%
29.02.2024, 21:530 Псковские власти определят место для лидерской школы, о которой сказал Путин 29.02.2024, 21:400 Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств выступили в интеграционных мастерских 29.02.2024, 21:200 Коллектив СИЗО-2 в Великих Луках передал гуманитарную помощь для военнослужащих СВО 29.02.2024, 21:000 Памятные мероприятия к годовщине смерти Курбатова пройдут в псковской библиотеке
29.02.2024, 20:400 Продолжаются поиски псковича с проблемной походкой 29.02.2024, 20:305 Правительство с 1 марта вводит запрет на экспорт бензина до 31 августа 29.02.2024, 20:200 Взаимоотношения в семье обсудили в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО 29.02.2024, 20:000 День открытых дверей прошел в спецподразделениях псковской Росгвардии
29.02.2024, 19:500 Новый автобусный маршрут до инфекционной больницы запустят в Пскове 29.02.2024, 19:401 Покататься на коньках бесплатно может псковская молодёжь в Ледовом дворце 29.02.2024, 19:210 Мобильные выборы. ИНФОГРАФИКА 29.02.2024, 19:200 Псковским школьникам расскажут о технологиях тестирования от специалистов ИТ-отрасли
29.02.2024, 19:060 Псковичка Наталья Спиридонова установила в Брянске рекорд манежа по прыжкам в высоту 29.02.2024, 19:000 Военно-патриотические юношеские чтения открылись в Псковском филиале университета ФСИН России 29.02.2024, 18:451 «Минус волк»: охотники добыли хищника в Псковском районе 29.02.2024, 18:450 Две тысячи жительниц Псковской области получили пособие по беременности и родам в 2023 году
29.02.2024, 18:360 В ВТБ поддержали продление программы «Семейная ипотека» до 2030 года 29.02.2024, 18:310 Участок проезда от Стахановской к улице 23-го Июля в Пскове закрыли для транспорта 29.02.2024, 18:270 Концерт «Дыхание эпох» пройдет в Пскове 29.02.2024, 18:210 Движение по полосе на улице Воровского в Пскове закрыли из-за дорожных работ
29.02.2024, 18:150 Региональное управление Росгвардии приглашает на службу в ОМОН «Кром» 29.02.2024, 18:100 Троих подростков будут судить в Пскове за незаконное приобретение наркотиков 29.02.2024, 18:020 Псковские курсанты стали победителями патриотического конкурса 29.02.2024, 18:002 «Очень понравилось»: псковичка не удержалась и украла пальто в ресторане
29.02.2024, 18:001 «Пастырь»: Значение притчи о блудном сыне 29.02.2024, 17:551 Представители от Псковской области поучаствуют в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» 29.02.2024, 17:440 Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде по финансовой грамотности 29.02.2024, 17:340 Вера Емельянова обсудила организацию медпомощи по педиатрическому профилю с федеральными экспертами
29.02.2024, 17:170 Президент в послании несколько раз упомянул меры, которые коснутся непосредственно Псковской области - Александр Борисов 29.02.2024, 17:160 Клиенты Tele2 в Псковской области стали чаще делиться гигабайтами 29.02.2024, 17:140 Спорт и политика 29.02.2024, 17:040 Более 25 тысяч самозанятых зарегистрировано в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru