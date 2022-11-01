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Праздник или трагедия?

Запуск фейерверков и взрыв хлопушек являются традиционной забавой россиян едва ли не на любой праздник. В Новый год без салютов уж точно не обойтись - иначе как создать соответствующее настроение и волшебную атмосферу? Многие выбирают пиротехнику как можно мощнее, громче, с наибольшим количеством залпов, чтобы зрелище было незабываемым, а нищеброды, пожалевшие денег на дорогие фейерверки, подавились слюной от зависти. В праздничном угаре никто не задумывается о том, что шумное торжество может обернуться настоящей трагедией. Нет, конечно же, не для вас, вас это никогда не коснётся.

Оторванные пальцы и ожоги

Сводки новостей в новогодние праздники пестрят сообщениями о людях, которые получили травмы из-за неправильного использования петард, о квартирах, загоревшихся из-за прилетевшего на балкон салютного залпа. В Пскове пункт неотложной травматологической помощи в праздничный период регулярно принимает пострадавших после применения пиротехники — в начале 2022 года таких поступило трое. Взрослые, с виду серьезные мужчины решили поджечь петарды, но изделия оказались некачественными. В результате - ожог глаз у одного, повреждение рук у его товарищей. Трезвым был только один из них.

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В новогоднюю ночь в больницу поступил и 11-летний мальчик из Псковского района. В его руках тоже взорвалась пиротехника. По словам родителей, во время происшествия ребёнок поджигал изделие, чтобы выбросить в окно.

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Аналогичные происшествия могут быть связаны не только с Новым годом. К примеру, в августе в Псковской области произошёл резонансный случай во время празднования Дня города в Новоржеве. Фейерверк по какой-то причине прогремел не в небе, а на земле — часть залпов хаотично разлетелась по сторонам. Многие люди получили ожоги, гематомы, были повреждены автомобили.

Но большая часть громких инцидентов с пиротехникой фиксируется именно на новогодних каникулах. Возьмём дайджест новостей за минувший январь. В Рязанской области при запуске фейерверка погиб полковник МВД. В Подмосковье петарда взорвалась в руках 15-летнего подростка, он получил травмы пальцев и лица. В Нижнем Новгороде мужчине обожгло руку бенгальским огнем. Другому жителю этого города оторвало фалангу пальца. В Набережных Челнах петарда разрушила балкон в одной из квартир, вызвав пожар. В Красноярске из-за искры от фейерверка сгорела квартира. В Санкт-Петербурге был поврежден автомобиль, на него после неудачно запущенного салюта рухнула оконная рама. В Иркутске из-за неосторожного обращения с пиротехникой загорелся дом.

Этот список можно продолжать бесконечно. А ведь есть и истории, лишь косвенно связанные с использованием пиротехники. Как-то не принято говорить о бабушках, которые умерли от инсульта после брошенной под ноги «бомбочки» или не пережили взрывов петард за окном, которые почему-то напомнили им о военном времени. Почти не упоминается о собаках, сорвавшихся с поводка из-за громкого салюта и погибших на морозе в десятках километров от дома.

Неметь от испуга, собирать тревожный чемоданчик

К счастью многих владельцев животных, да и всех противников запуска салютов в зоне жилой застройки, в этом году массовые гуляния и общегородские фейерверки в Псковской области оказались под запретом.

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Это отчасти успокоило зоозащитников, которые надеются на сокращение потока испуганных и потерянных животных. Но, к сожалению, частные салюты и петарды никто не запрещал, и любители ярких звуковых и световых эффектов не оставят себя без праздника. К гадалке не ходи — в ночь на 1 января небо над Псковом озарят тысячи фейерверков.

По данным Псковской областной общественной организации «Зоозащита», каждый год от петард и салютов в Пскове убегают порядка 30 собак. Они срываются с поводков, несутся, куда глаза глядят, не разбирая дороги и не видя цели, останавливаются только за десятки километров от места испуга. «Таких собак находили замершими на дачах, у речек. Многие владельцы на новогодний период вообще перестают выгуливать своих животных - мучаясь, все дела делают дома. Кому праздник, а кому эти новогодние «бухалки» - настоящая трагедия», - сетует руководитель объединения Вера Короткова.

Есть и те, кто вообще уезжает из города в глушь, лишь бы не слушать салютные залпы на протяжении нескольких дней. Так поступают не только собачники, но и родители маленьких детей, которые не могут уснуть под звуки фейерверков. Пожилые граждане и люди с нарушением сна тоже предпочитают не проводить праздничные выходные в городской черте. Но ведь не все могут похвастаться жильём за городом. К тому же, грохот петард можно услышать в любое время года, салюты запускают по поводу и без.

Недавно прочитала пост псковички в «ВК» о том, что жители дальнего Завеличья проснулись под звуки фейерверка «такой силы и длительности, что можно было спросонья в час ночи, не разобравшись, подумать - «началось». И она совершенно права, в наше время слышать салютные залпы еще страшнее, невольно может прийти мысль: а не пора ли собирать тревожный чемоданчик?

К сожалению, это сложно объяснить тем, кто жить не может без пиротехники. Так, в Курской области запрет на фейерверки (сейчас он введён и на других приграничных территориях) не смутил пожелавших запустить салют. Его звуки перепугали половину жителей, которые и без того живут в постоянном напряжении из-за близости границы с Украиной.

Во многих городах «стрельба» слышна круглый год – мальчишки на улице с завидным постоянством запускают петарды и радуются полученному эффекту. Подростки, бросающие «бомбочки» под ноги прохожих, - это вообще отдельный вид «прекрасного». Петарды им обычно покупают взрослые, а порой и учат, как «правильно» пользоваться. Я неоднократно была свидетелем того, как папа учил сынишку уму-разуму: помогал поджечь пиротехнику, показывал, куда именно бросить — естественно, мне под ноги, так же веселее. Замечания в таких случаях делать бесполезно, добиться можно лишь нецензурной брани в свой адрес и еще одной петарды под ноги.

Ещё одна сторона вопроса - вред окружающей среде. Помимо того, что не слишком полезное содержимое пиротехники оседает в лёгких оказавшихся поблизости людей, оно копится в почве. Использованные петарды чаще всего остаются на месте запуска или выбрасываются с балкона. 1 января в каждом дворе можно наблюдать грустную картину: пустые бутылки вперемешку с ошмётками салютов, конфетти и другими «праздничными» отходами. Часть из них уберёт дворник, но какая-то доля навсегда останется в земле, постепенно отравляя её.

Запретить, нельзя использовать

Мало кто знает, что петарды придумали не с целью создания праздничной атмосферы. По некоторым данным, они ведут свою историю из Древнего Китая, жители которого верили, что злые духи не выносят громких звуков. Именно там придумали первый фейерверк, который громкими хлопками и вспышками отпугивал нечистую силу.

Примечательно, что в современном Китае, который считается одним из крупнейших производителей пиротехники, решили запретить её использование. Такое решение приняли в Пекине с 1 января 2022 года. В городе убрали все торговые точки, где продавались петарды и фейерверки. Пользоваться пиротехникой разрешили только на крупных праздничных мероприятиях общенационального и городского уровня, и то после специального распоряжения правительства. За нарушение правил полагается штраф.

Германия тоже встречала 2022-й год без фейерверков — их запретили продавать в связи с пандемией коронавируса и высокой загруженностью больниц и медиков, которым некогда было отвлекаться на «новогодние» травмы.

В Узбекистане в прошлом году ввели запрет на производство, перевозку, продажу и использование пиротехники II класса опасности. Речь о бытовых изделиях для личного использования - петардах, наземных и летающих фейерверках. На массовых мероприятиях допускается использование пиротехники технического и специального назначения.

В России неоднократно звучали предложения запретить запуск салютов в населенных пунктах и продажу таких изделий подросткам. Но большая часть инициатив так и осталась нереализованной. Сейчас в стране нельзя продавать фейерверки только детям, не достигшим 16 лет, если производитель не обозначил другое возрастное ограничение. Кроме того, запрещён запуск салютов с балконов и лоджий жилых домов, с крыш зданий.

Безопасная дистанция от места запуска петард до зданий и прохожих указана в инструкциях производителей (которые, конечно же, никто не читает) и зависит от класса пиротехнических устройств. Мощные салюты и петарды, имеющие класс опасности выше третьего, можно запускать только при наличии специального разрешения.

В преддверии новогодних праздников МЧС всегда напоминает псковичам правила безопасного использования пиротехнической продукции. Горожанам рассказывают о том, что покупать фейерверки нужно в специализированных магазинах, продукция должна быть сертифицированной. Кроме того, не стоит подносить петарду близко к лицу в момент поджигания фитиля, использовать поврежденные изделия и продукцию с истекшим сроком годности. Детям следует запускать салюты только в присутствии взрослых.

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Также категорически запрещается применять пиротехнику при ветре более 5 метров в секунду, при нахождении в опасной зоне, указанной на упаковке, людей, животных, горючих материалов, деревьев, зданий, жилых построек, электропроводов.

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

Не допускается запускать салюты с рук, за исключением хлопушек и бенгальских огней, использовать пиротехнику в состоянии опьянения или курить поблизости. Нельзя наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля и во время его горения.

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Если выйти во двор во время запуска очередного фейерверка, можно наблюдать нарушение почти всех выше озвученных правил. Уверена, что ни один из любителей что-нибудь запустить в небо или взорвать на земле не заглядывал в правила противопожарного режима РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

Очень хочется верить в новогоднее чудо: в людях проснётся взаимоуважение и здравый смысл, а власти наконец додумаются запретить всю эту феерию. Тем, кто не представляет праздника без зрелищ, могу порекомендовать встретить Год Кролика на даче и заказать туда фаер-шоу. У нас в городе этим занимаются несколько коллективов, которые с радостью устроят вам красочное представление с огнём и пиротехникой. Такой праздник будет безопасен для вас и окружающих, вряд ли обойдётся дороже покупки мощного фейерверка и пройдёт оригинальнее, чем новогодняя попойка во дворе многоэтажки.

Ульяна Ловыгина