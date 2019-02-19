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Александр Братчиков: Гарантийные дороги будем делать в «теплый сезон»

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что администрация займется гарантийными дорогами, когда наступит «теплый сезон». Об этом Александр Братчиков сообщил на рабочем совещании, посвященном состоянию дорог муниципалитета.

«Чтобы никто не жаловался, что дороги в снегу и лужах делают, гарантийными дорогами мы займемся в теплый сезон. На них у нас контракт, который разыграем в ближайшее время, выделены деньги. Таких дорог у нас 56. В их числе дорога на улицах Металлистов, Яна Фабрициуса и Стахановской, которые мы проверим в ближайшее время. Нужно сразу обозначить подрядчикам, что делать не надо».

Кроме этого, Александр Братчиков добавил, что администрация скоро разместит проект по установке на улицах Пскова ливневой канализации.

«Все мы понимаем, что без ливневой канализации наши дороги сильно страдают. Если все запустить - будет заболачивание, - подметил Александр Братчиков. - К тому же из-за отсутствия ливневки мы не можем ремонтировать улицы. Так, Юбилейную не включили в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» («БКД»). Эту улицу не ремонтировали 12 лет, и пока мы будем поддерживать ее в рамках аварийного ремонта. Но в этом году сделаем там ливневку, когда найдутся средства, может, с помощью губернатора, а в следующем - отремонтируем».

Александр Братчиков напомнил, что в рамках «БКД» на псковские дороги выделено 346 миллионов рублей. Помимо того, глава администрации Пскова обратил внимание, что в ремонте нуждаются дороги на таких улицах, как Белинского, Инженерной и Декабристов.