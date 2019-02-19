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Администрация Псковской области «возьмет на вооружение» идею сделать тротуары выше газонов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал «взять на вооружение» идею активистов «Убитых дорог Пскова», которая заключается в том, чтобы сделать тротуары Пскова выше дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом губернатор сообщил 6 марта на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова.

«Это хорошая идея: сделать тротуары выше газонов. Также нужна техника по прочистке ливневки, пескоукладыватели, - отметил Михаил Ведерников. - Такие архитектурные решения помогут удерживать на газонах землю, песок и пыль. Не дадут распространиться этому по дорожному покрытию. Такую идею мы обязательно возьмем на вооружение».