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АвтоМир / Дороги

«Псковавтодор» подготовил специальную лабораторию для оценки качества ремонта псковских дорог

06.03.2019 15:52|ПсковКомментариев: 1

В «Псковавтодоре» подготовили специальную лабораторию, которая будет оценивать качество ремонта псковских дорог. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 6 марта на совещании, посвященном состоянию дорог Пскова, у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил и. о. директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев.

«Мы укомплектовали до конца нашу лабораторию, которая будет участвовать в приемке работ по ремонту псковских дорог. Причем как по проекту «Безопасные и качественные дороги» («БКД»), так и по другим видам работ, - отметил Владимир Шаляев. - В последней нашей заявке было оборудование на 3,5 миллиона рублей, для «БКД». Так что мы готовы оценить качество, предлагаемое вашими подрядчиками».

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова #дороги Пскова #дороги #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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