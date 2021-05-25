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350 км дорог отремонтировали в Псковской области в 2020 году

350 км дорог отремонтировано в Псковской области в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

По его словам, в 2018 году во время своего первого отчета перед Псковским областным Собранием депутатов я обозначил вопрос качества дорог области как один из приоритетных. «На тот момент лишь четверть дорог регионального значения соответствовали нормативам. Шаг за шагом мы наращивали финансирование дорожного фонда. В 2017 году оно составляло чуть выше 4 млрд рублей. В 2018 году финансирование составило 5,3 млрд рублей, в 2019 году – 6,1 млрд рублей, в 2020 году – 7,2 млрд рублей. К слову, в этом году ожидаем более 10,7 млрд рублей, и еще 1,8 млрд рублей к этой сумме добавится по отдельному решению правительства», - отметил губернатор.

В частности, в прошлом году за счет всех источников финансирования мы отремонтировали почти 350 км дорог. В этом году планируется выйти на 400 км. Благодаря этому, а также усиленному контролю качества, доля дорог в нормативном состоянии выросла до 34%, а к 2024 году планируем преодолеть планку в 44%.

«Коллеги из ЛДПР просят особое внимание уделить состоянию платных трасс. С юридической точки зрения это дороги общего пользования, которые не требуют особого отношения. Но с точки зрения здравого смысла, конечно, им нужно уделять больше внимания. Тем более, что в областной бюджет за год они принесли 225,6 млн рублей», - отметил Михаил Ведерников.

Наиболее проблемные участки дорог «Остров - Вышгородок - граница с Латвией» и «Опочка - Дубровка - Беларусь» были приведены в порядок в прошлом году – на эти цели направлено порядка 120 млн рублей.

Продолжение их ремонта, как и участков дороги «Старый Изборск – Печоры – Эстония», запланированы на 2021-2023 годы. «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель» в следующем году планируется к передаче в федеральную собственность.

Большой проблемой при этом остается состояние мостов. «Комплексное решение этого вопроса мы еще защищаем на федеральном уровне. Но отдельными проектами мы закрываем самые сложные места. Так, в прошлом году стартовал один из наиболее крупных проектов в этом направлении – капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Общая стоимость реализации объекта составляет 720,8 млн рублей. Согласно контракту работы должны быть завершены до конца ноября текущего года, но мы планируем, что объект будет сдан уже в июне», - заключил губернатор.