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Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут со стороны Троицкого собора

Ольгинский мост в Пскове частично перекроют для обновления дорожной одежды в ночь с 14 на 15 марта, в первую очередь подрядчик отремонтирует правую сторону сооружения, приближенную к Троицкому собору. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации областного центра Александр Грацкий.

«Мост перекроют в ночь с 14 на 15 марта, точного времени не будет. Рабочие выйдут после 00.00 и начнут перекрывать мост – точнее, его правую сторону, если ехать из центра на Завеличье», - рассказал Александр Грацкий.

По его словам, ремонт моста начнут с правой стороны, поскольку там дорожное покрытие находится в наиболее поврежденном состоянии.

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Как быстро будет продвигаться ремонт, пока спрогнозировать сложно, продолжил Александр Грацкий: «Как говорил глава Пскова Борис Елкин, вскрытие покажет. Сейчас сложно сказать. Возможно, мы начнем защитный слой демонтировать, и он пойдет сплошным отрыванием, и все. Может, придется отрывать кусками, и это увеличит время работы в 10 раз. Все зависит от того, как пойдет разборка».

Он добавил, что поскольку ремонт будет вести ООО «Строительная компания "Балтийский берег"», которая с опережением сроков проводит реконструкцию Троицкого моста, в данном случае сроки также могут сократиться.