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Движение по дороге в Порховском районе прекратили в связи с подтоплением

Движение по автомобильной дороге Ильино - Залужье - Славницы в Порховском районе прекращено до 1 апреля в связи с подтоплением. Ограничение вводят из-за превышения притока воды из русла реки.

Карта: «Порховский вестник»

Водителей просят учесть данную информацию при планировании своего маршрута. Объезд осуществляется по муниципальной дороге Федотино - Узлово - Язвище - Шевницы Порховского района, пишет «Порховский вестник».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Порховского района, в связи с обильными осадками, резким таянием снега и положительной температурой наружного воздуха уровень воды в реке Шелонь значительно увеличился. Кроме того, Псковская ГРЭС сообщает о предстоящем организованном пропуске паводковых вод из водохранилища.

«В целях предотвращения материального ущерба, убедительная просьба к жителям, чьи дома находятся рядом с рекой - принять меры для сохранения своего имущества», - отметили в администрации.

В случае наступления угрозы подтопления в населенных пунктах жителей просят обращаться в единую диспетчерскую службу Порховского района для оперативного реагирования по телефону: 2-16-19.