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АвтоМир / Общественный транспорт

Экономически обоснованным назвал губернатор повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове

06.12.2022 14:38|ПсковКомментариев: 2

Повышение стоимости проезда в автобусах в Пскове прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос радиослушателя.

«Услуга проезда в общественном транспорте, кроме льготных категорий, – платная. Если человек садится в автобус и хочет куда-то доехать, он должен заплатить. Справедливо, если цена билета будет экономически обоснована. 36 рублей – это обоснованная цена», – отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор пояснил, что стоимость проезда сравнили с другими регионами, которые входят в СЗФО. Финансовый комитет данное повышение защитил.

«Плюс ко всему, на этом завязана возможность брать автобусы в лизинг, чтобы автопарк обновлять. Чудес не бывает. Требуется существенное обновление парка, замена автобусов на газ. Даже при таком тарифе, мы порядка 300-400 млн рублей в год предприятию будем давать из областного бюджета», – добавил он.

Напомним, стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове изменится с 17 декабря.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
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