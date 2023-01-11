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Полиция ищет свидетелей избиения водителя снегоуборщика под Псковом

Полиция ищет свидетелей избиения водителя снегоуборщика между домами №3а и №4 на улице Владимирской в деревне Родине Псковского района. Об этом сообщается в группе микрорайона «Родина» в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот видео: Алина Марковна / «ВКонтакте»

«ОМВД России по Псковской району в рамках расследования уголовного дела по факту избиения водителя трактора ищет свидетелей. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, откликнетесь», - говорится в сообщении.

Обращаться можно по телефонам: 8-911-3539775, 676-914.

Напомним, 10 января безработный 44-летний пскович на автомобиле в нарушение правил дорожного движения двигался против одностороннего движения, после чего заехал во двор дома на улице Владимирской, где работник управляющей компании на тракторе убирал снег. Мужчина потребовал пропустить его, но водитель снегоуборщика не смог этого сделать, тогда водитель легкового автомобиля его избил.

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По данному факту возбудили уголовное дело.

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Также в отношении фигуранта дела выделили отдельное производство по факту нарушения Правил дорожного движения.