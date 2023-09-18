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АвтоМир / Происшествия

Дети прыгали по чужим автомобилям на улице Юбилейной в Пскове

18.09.2023 12:15|ПсковКомментариев: 0

Дети прыгали по чужим автомобилям на улице Юбилейной в Пскове. Снимки опубликованы в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Борщёва / «Инцидент Псков» 

«Вот такое подрастающее поколение обитает на Юбилейной, прыгают по чужим машинам. Будьте бдительны, следите за своими автомобилями. На разговор не идут, хамят и угрожают дракой, никому не пожелаю таких детей», - написал очевидец. 

Ранее сообщалось, что дети в Пскове забрали цветы с мемориальной доски участнику освобождения города, почётному гражданину Пскова Константину Шестаку и избили ими растущие рядом туи. После хулиганы попытались вырвать деревья и несколько раз упали на них.

Теги: #псков #дети #автомобили
Источник: Псковская Лента Новостей
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