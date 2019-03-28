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Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице

6-летняя девочка, сбитая мотоциклистом на пешеходном переходе в Пскове, скончалась в больнице от полученных травм.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель мотоцикла находится в реанимации, его пассажир также госпитализирован.

По предварительной информации, 7 апреля около 16.20 на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов в Пскове мотоциклист совершил наезд на 6-летнюю девочку, которая вместе с семьей переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев, автомашины остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоциклист не затормозил перед «зеброй», продолжив движение, и совершил наезд на ребенка.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, движение транспорта затруднено.

По неофициальной информации, от водителя мотоцикла исходил запах алкоголя.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области