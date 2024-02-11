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Восемь детей пострадали в результате ДТП в Пушкиногорском районе

Восемь детей и четверо взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пушкиногорском районе 12 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

Фото здесь и далее: МЧС РФ

ДТП произошло вблизи деревни Новгородка на 379-м километре трассы Р-23. Дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с большегрузом и съехал в кювет.

Предварительно, пострадали 12 человек, из них 8 детей. Все госпитализированы.

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На месте работают 22 специалиста и 7 единиц техники.