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Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе

Трое детей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие в автобусе в Пушкиногорском районе 12 февраля, находятся в больнице в реанимации, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«9 детей были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, трое подростков в тяжёлом состоянии находятся в реанимации», - сообщили в облздраве.

Все дети осмотрены специалистами скорой помощи, 5 детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где они прошли обследование, их направили на амбулаторное лечение.

Также пострадали учительница и два сотрудника бригады скорой помощи, которые выехали на этот вызов и попали в другое ДТП. Все они доставлены в Псковскую областную клиническую больницу.

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Ситуация находится на особом контроле комитета по здравоохранению Псковской области. В случае необходимости пострадавшие дети будут направлены в профильные федеральные клиники.

Напомним, ДТП произошло около 9.40 у деревни Новгородка, столкнулись автобус и большегруз. Автобус, перевозивший детей, ехал из Пустошки в Псков на экскурсию, в салоне находились 23 человека. Детям - 15-16 лет.

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Всего пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, несколько человек госпитализировали.

По предварительным данным, причиной ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе мог стать вынос прицепа большегрузной фуры на встречную полосу движения.