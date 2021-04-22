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Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - вся правда о кондиционере в машине.

В Пскове потеплело, а это значит, что кондиционер в автомобиле снова актуален. В этой статье дам рекомендации по обслуживанию системы кондиционера автомобиля. Если вы поищите информацию на эту тему, то услышите много разных мнений от специалистов авторемонта и встретите много отличающихся рекомендаций в авторитетных статьях и руководствах. Еще раз отмечу, что в этой статье я опишу свои собирательные рекомендации - именно личные - на базе моего многолетнего опыта работы в сфере авторемонта и изучения различных рекомендаций.

По общим рекомендациям, систему кондиционера необходимо обслуживать, как минимум 1 раз в год и максимум раз в 3 года. Или по пробегу раз в 20-60 тыс. км, что наступит ранее - пробег или срок. В этом сходится большинство авторитетных источников.

Дело в том, что даже исправная система постоянно теряет часть газа (хладагент), который в ней циркулирует при работе. Этот газ должен быть в определенном объеме, чтобы система работала и охлаждала, как следует, а также служила долго без поломок. Можно привести аналогию с моторным маслом, которая более знакома каждому автовладельцу. Его тоже регулярно нужно обновлять, следить за уровнем и доливать, так как есть естественный расход. Если этого не делать, то мотор быстрее износится и выйдет из строя раньше срока. Так и система кондиционера требует такой же уход, о котором многие автовладельцы часто не знают.

Для обслуживания системы кондиционера используются специальные установки. Стандартный перечень обслуживания системы следующий:

Визуальная проверка исправности элементов системы.

Подключение установки. Выкачать из системы хладагент и масло. Далее вакуумирование системы, чтобы убрать из системы воздух и остатки влаги. Затем закачка в систему очищенного хладагента и масла.

Проверка давления и утечек в системе в заключении.

Когда лично работал мастером автосервиса, то встречал такие возражения от клиентов: мол, почему холодильник дома 10-летиями стоит и не требует перезаправки газом, а тут каждый год рекомендуется? Не обманщики ли вы?

Дело в том, что холодильник дома не испытывает всего того, что происходит с автомобильным «холодильником». Домашний холодильник не хранится зимой и летом на улице, ни передвигается со скоростью 100 км/ч с активными маневрами, ни подпрыгивает на ямах дорожного полотна. Все эти нагрузки приводят к потерям газа даже в полностью исправной идеальной системе кондиционера автомобиля, который месяц назад сошел с конвейера автозавода.

Лично я давно уже обслуживаю кондиционер своих автомобилей - как новых, так и с приличным пробегом - раз в полгода. Я часто слышу от других уважаемых мною специалистов авторемонта, что это излишне и достаточно это делать раз в год перед летним сезоном. Я бы с ними согласился, если не мой опыт. При каждой такой проверке раз в полгода в системе не хватает от 10% до 50% объема необходимого газа. Повреждений в системе гарантированно нет. Это показывает установка, и вы сами можете при случае в этом убедиться, постояв рядом при разгрузке системы вашего автомобиля в автосервисе. Напомню, что такой опыт я имею на протяжении больше, чем 10 лет, и за это время у меня было 3 новых личных автомобиля из салона разных марок: «Форд», «Додж», «Шкода». Это не считая подобного опыта наблюдений за сотнями клиентских автомобилей в автосервисах, где я работал.

Делаю я такое обслуживание кондиционера всегда вместе с сезонной сменой шин весной и осенью. Заказываю комплекс услуг: шиномонтаж, развал-схождение колес, обслуживание кондиционера, проверка ходовой части, проверка освещения, состояния и уровня всех техжидкостей. Оставляю автомобиль, когда могу обойтись без него, на целый день в сервисе и забираю на следующий. Планирую еще в запасе пару дней без автомобиля, зная на опыте, что могут быть найдены неполадки и потребуется время на их устранение. Очень удобно и без стресса, как это часто бывает у некоторых автовладельцев. Я не стою у мастеров над душой, не переживаю по примеру: а почему так долго?! мне пора ехать, скоро ли отдадите? Ну как же так, а я планировал завтра в дальнюю дорогу!

При таком моем подходе я не помню, чтобы кондиционер или другие системы автомобиля меня подводили где-то в дальней поездке на трассе или в другом городе далеко от дома.

В своих автосервисах FITSERVICE в Пскове, я как их собственник, оплачиваю все по таким же ценам, как и другие наши клиенты. Мне тоже удобно и нравится, что в FITSERVICE акции запускаются именно на те услуги, которые актуальны в определенный сезон.

К примеру, на днях я также воспользовался акцией по бесплатной проверке кондиционера своего «Шкода Рапид», которому пошел второй год с момента покупки новым в автосалоне. После последнего обслуживания кондиционера полгода назад, система потеряла 40% объема газа. А напомню, что общая рекомендация делать такое обслуживание минимум раз в год. То есть в летний жаркий сезон я мог бы вполне въехать на частично неисправной системе и тем самым ускорить ее износ. Да и кондиционер бы работал не на полную мощность.

Как обслуживать ваш автомобиль, в какие сроки и в каком автосервисе - решение за вами. Надеюсь, что мой опыт будет для вас полезен и желаю только запланированного обслуживания вашего автомобиля без аварийных поломок, как это часто бывает - в самый неподходящий момент.



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

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