АвтоМир / За рулём

ПЛН приглашает псковичей на автофестиваль в честь своего 25-летия

В субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25». У гостей будет возможность увидеть предложения автосалонов Пскова в одном месте, получить у менеджеров ответы на вопросы по поводу покупки транспортных средств и записаться на тест-драв. Помимо этого, подготовлена обширная развлекательная программа.

На мероприятии будет действовать несколько различных площадок, которые придутся по душе даже самому притязательному посетителю. Фестиваль будет проходить на парковке торгового центра «Акваполис» с 12:00 до 15:00.

Зона автозвука, для любителей погромче

Объединение Pskov Racing Team покажет несколько автомобилей, заряженных автозвуком. Шоу автозвука — это соревнования и мероприятия, где энтузиасты и профессионалы демонстрируют и оценивают автомобильные аудиосистемы, соревнуясь либо в качестве воспроизведения музыки, либо в максимальной громкости звука, а также в качестве мультимедийных систем.

Ворк-аут зона

Для посетителей проведут спортивные конкурсы по подтягиванию на максимум; отжиманию на брусьях (на максимум); выходы силой на две руки (на максимум); отжимание от пола (на максимум); стальной хват (вис на время).

Смотрите также Мастер-класс по воркауту проведут для гостей автофестиваля ПЛН

Зона Всероссийского общества автомобилистов

Уже 50 лет организация активно занимается пропагандой безопасности дорожного движения в Псковской области среди детей и взрослых, а также обучает будущих водителей. На станции Всероссийского общества автомобилистов гости смогут узнать о дорожных знаках и правилах дорожного движения, принять участие в квест-игре на знание ПДД, проверить свои знания в интерактивной гонке на самокатах, примерить на себя роль инструктора или курсанта автошколы, получить памятные призы.

Смотрите также Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах

Зона пальчиковых красок

У юных и креативных посетителей будет возможность исполнить мечту: взять пальчиковые краски и порисовать на самом необычном полотне — два автомобиля для раскрашивания на мероприятии предоставят автосалоны «Лидер Авто» и «Автосалон №1». Также можно будет порисовать мелками на асфальте.

Смотрите также Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове

Автосалон «Лидер Авто»

Салон представит автомобили, привезенные из Казахстана, ОАЭ и Кореи: GMC Sierra, Mercedes Benz GLC и ⁠Mazda CX50. Также будет действовать интересная фотозона.

«Автомобильный центр Псков»

Салон представит самые востребованные модели Chery в России: Tiggo 4, новый фаворит российских автолюбителей — Chery Tiggo 7L, и, что особенно интересно, флагман нового бренда Tenet — T8.

Смотрите также Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН

Салон «Авто-АС»

Автосалон представит на выставке внедорожники Omoda C7, а также Jaecoo J7 и J8.

Смотрите также Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН

Автосалон «Бизнес Град»

Салон представит пикап Sollers ST6, а также удобные и вместительные минивэны «Соболь» NN.

«Автосалон №1» / «Автосалон 1»

Автосалоны проведут для псковичей и гостей города официальную презентацию своего нового бренда Belgee. А также можно будет ознакомиться со всем знакомыми моделями автомобилями Changan.

Лизинговая компания CARCADE

Лизинговая компания CARCADE, входящая в группу компаний «Газпромбанк лизинг», также выступила партнером автофестиваля и разыграет подарки. Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России.

Смотрите также Лизинговая компания CARCADE стала партнером автофестиваля-выставки ПЛН

Сервис по замене масла SPOT

Компания SPOT предлагает широкий выбор оригинальных масел и фильтров в наличии. Работы производятся от 15 минут, без очередей и с гарантией по строгим стандартам. На празднике ПЛН гости могут рассчитывать на один из пяти сертификатов, который подарит компания. Сертификат распространяется на профессиональный уход для автомобиля в SPOT на Рижском проспекте, 96Б до 20 декабря текущего года.

Смотрите также Сервис по замене масла SPOT стал партнером автофестиваля-выставки ПЛН

Экшн-шоу Дениса Ефимова

Под занавес мероприятия атлет-экстремал, основатель экшен-шоу Crazy worker, обладатель нескольких мировых рекордов Денис Ефимов покажет свои перфомансы на автофестивале. За свою карьеру Денис Ефимов участвовал во множестве YouTube-шоу и телепроектов. Он продемонстрирует необычные трюки, которые не под силу выполнить обычному человеку.

В течение всего праздника на сцене будет развлекательная программа. У посетителей будет возможность выиграть умные часы, наушники и электрогриль. Розыгрыш призов от партнеров будет проводиться в течение всего мероприятия. А главные призы от ПЛН разыграют в 14.30. Важно, чтобы во время проведения розыгрыша победитель был на площадке праздника, иначе розыгрыш будет проводиться повторно для определения другого победителя.

Таким образом, для всех любителей автомобильной тематики найдется что-то по душе. Если кто-то задумывался о покупке автомобиля, то Псковская Лента Новостей предоставляет уникальную возможность не ходить по разбросанным по всему городу автосалонам, а в одном месте увидеть флагманы рынка, прикоснуться собственными руками к новинкам автомобильного бизнеса. Желающие приобрести новый автомобиль смогут оценить предложения, узнать условия кредитования, выбрать салон и марку, узнать об услугах.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

Категория 6+