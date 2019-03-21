Экономика

Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских

Чтобы переломить ситуацию по открытию завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» и.о. генерального директора ОАО «Особая экономическая зона "Моглино"» Олег Бедских.

Опасения жителей Пскова и Псковского района, связанные с открытием химзавода, ему понятны: «Каждый из нас хочет быть уверен, что экологическая ситуация будет благоприятной и не станет угрозой для проживания». При этом гость студии обратил внимание, что промышленная площадка «Моглино» подготовлена в соответствии с нормами, связанными с санитарно-защитными зонами, обеспечением инфраструктурой и безопасностью размещения производства.

«Каждый промышленный проект на этапе проектирования проходит экспертизы. Конечно же, нужно прорабатывать все опасения, связанные с размещением того или иного производства. Но это важно делать на экспертном уровне, оперируя конкретными положениями и нормами», - отметил Олег Бедских. В противном случае, по его мнению, «обсуждение закончится пустыми, не наполненными аргументами, на которые будет сложно дать ответ».

Также Олег Бедских напомнил, что завод «Титан-Полимер» открыл инфоцентр, куда можно прийти и получить ответы на вопросы, связанные с открытием производства.