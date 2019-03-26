Экономика

Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки

Промышленные стоки завода «Титан-Полимер» будут проходить двухуровневую систему очистки. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом в рамках парламентского часа перед сессией Псковского областного Собрания сообщил гендиректор ООО «Псковский завод Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Он представил депутатам обстоятельный доклад о планах по открытию завода, производимой продукции, технологиям производства, уделив особое внимание вопросам экологической безопасности.

По его словам, на заводе не будет вредных выбросов, предусмотрена очистка сточных вод на промышленных очистных сооружениях. «Очистка будет двухуровневая, в том числе предусмотрена биоочистка с полным контролем воды. Если будут сомнения, она возвращается обратно в цикл и только после достижения положенных нормативов будет сбрасываться в городской коллектор», - пояснил Герман Петрушко.

Кроме того, он напомнил, что открытие завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» даст более 500 высококвалифицированных рабочих мест, «белую» зарплату. «Создание комплекса будет обеспечивать работой еще более 2 тыс человек на смежных производствах. Возможно и больше - это будет зависеть от активности бизнеса», - пояснил Герман Петрушко.

Работникам будут предоставляться спецодежда, питание, доставка на работу и обратно, а также ежегодные профосмотры. На производстве будет внедрена интегрированная система менеджмента в области охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасности.