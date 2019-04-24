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Экономика

Что показали псковской делегации сибирские промышленники

24.04.2019 14:36|ПсковКомментариев: 5

Омск, который относительно недавно отметил 300-летие, даже в период межсезонья легко завоевывает сердце нагрянувшего сюда гостя. Довольно эклектичный в архитектуре, не стесняющийся своей провинциальности, он запоминается, прежде всего, своими огромными парками, интересными историческими памятниками, обилием милых малых архитектурных форм и скульптур и, конечно, своими жителями, которые могут часами напролет с увлечением рассказывать, почему их сибирский мегаполис один из лучших городов на планете.

Запоминается Омск и курьезами: здесь есть «целая одна» станция метро и улица, на которой нет ни единого дома. Но уж точно этот крупнейший в России промышленный центр не отпечатается в памяти, как нищий город, из которого все уезжают. Меньше всего сибирский миллионник напоминает американский Детройт, хотя именно в таком свете его пытаются преподнести некоторые увлекшиеся лжеэкологической борьбой активисты.

Напротив, жизнь в Омске кипит, и не только промышленная, но и научная, и культурная. Много вы знаете российских городов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где работает 14(!) театров и 17 вузов, не считая филиалов? О каком запустении можно вести речь, если на центральных улицах здесь не редки пробки, в которых легко можно обнаружить и самые дорогие иномарки. Все это как-то это плохо вяжется с заявлениями, что омичи едва сводят концы с концами и со всех ног стремятся покинуть родную обитель.

Корреспондент Псковской Ленты Новостей побывал по приглашению Группы компаний «Титан» в Омске в составе псковской делегации и делится своими впечатлениями от увиденного.

За 2800 км от Пскова

Не секрет, что проект ГК «Титан» по строительству в ОЭЗ «Моглино» завода по производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул вызвал, как сейчас модно говорить, настоящий хайп - волну паники на почве хемофобии среди населения с удовольствием подхватили и раскрутили некоторые политические силы, охотно смешивающие в своей риторике факты с домыслами и передергиваниями. В сибирской корпорации посчитали, что без проверенного временем подхода «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» не обойтись, и пригласили псковскую делегацию посетить Омск и свои предприятия.

Приглашались, к слову, руководители всех категорически настроенных против строительства завода политических фракций, а также некоторые наиболее активные в публичной плоскости персоны, но ни они, ни областные депутаты Лев Шлосберг и Петр Алексеенко, в Омск не поехали. Почему-то возможность увидеть все своими глазами их не прельстила.

Тем не менее, делегация получилась довольно представительной. Нашлось в ней место и для СМИ, и для чиновников (в поездке приняли участие глава Тямшанской волости Нина Николаева и глава Логозовской волости Любовь Фильчагина), и для общественников, за которых этот марафон до Омска «пробежал» экологический инспектор ОНФ Сергей Елизаров, входящий в состав экспертов, привлекаемых рабочей группой Общественной палаты Псковской области к проведению общественного контроля за ходом строительства завода «Титан-Полимер». Вошел в состав делегации и депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции ЛДПР Антон Минаков, а от лица науки и образования в поездку отправился заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук Александр Румянцев - также член экспертной группы региональной Общественной палаты.

Встретил псковских гостей Омск во всех смыслах тепло, несмотря на резко-континентальный климат: яркое солнце, ясное небо, а главное, дышится легко и свободно. Неужели ради нас смог над городом разогнали, улицы подмели и фасады зданий почистили? А может быть - даже представить страшно - здесь всегда так?

Птиц не обманешь

Познакомить с Омском псковичей решили с Птичьей гавани - природного парка, расположенного в черте города, в пойме Иртыша. Потом уже стало понятно, что такой старт для визита - это логично и в каком-то смысле символично, ведь эту особо охраняемую территорию облюбовали птицы, которые останавливаются здесь во время осенних перелетов, а и иногда даже выбирают гавань для постоянного места гнездования. Здесь можно встретить виды птиц и животных, занесенные в Красную книгу, и даже реликтовые растения. Конечно, к этому заповедному месту омичи относятся с особым трепетом, но, согласитесь, сложно представить себе такое природно-антропогенное чудо посреди загаженного выбросами города.

К слову, это единственный водный природный парк в России, который находится в черте большого города, и второй в мире (еще один находится в Нью-Йорке).

На территории Птичьей гавани расположен еще один важный для Омска объект - Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Именно здесь изучаются пробы атмосферного воздуха, которые собираются на 10 стационарных и мобильных постах. Все данные тщательно анализируются, а на их основе составляется интерактивная карта экологического мониторинга. Ее, заполненную безопасным зеленым цветом, с гордостью псковской делегации показала руководитель центра Любовь Савельева. Пока такая карта формируется в полуавтоматическом режиме, но скоро она будет обновляться в режиме реального времени.

Наличие в Омске Центра экологического мониторинга заставляет местные предприятия быть в тонусе. Все-таки город промышленный, имеющий две крупные площадки с предприятиями высокого класса опасности: северо-западную и юго-восточную. Соблазн «забаловать» велик.

«Раньше, к сожалению, в Омске были случаи неконтролируемых, несанкционированных выбросов», - отметила Любовь Савельева, и пояснила, что речь идет о недисциплинированных производителях, не очень крупных, не очень известных даже в Омске. Их строго наказывают, приостанавливают деятельность, штрафуют. Как правило, такие горе-промышленники нарушают экологические требования в выходные дни, в ночное время, когда нестационарные посты не работают. И здесь помогает бдительность местных жителей, которые могут в круглосуточном режиме сообщить о возможных нарушениях на горячую линию центра. Помогают следить за экологической обстановкой в городе и общественные инспекторы. Кроме того, сама система мониторинга абсолютно открыта, любой желающий может присутствовать при осуществлении замеров.

В этом году в центре планируется дальнейшее расширение сети мониторинга и модернизация оборудования. Пока газоанализаторы японского производства позволяют выявить лишь семь загрязняющих веществ, но после установки газового хроматографа в мобильный пост этот список значительно расширится. Но серьезных нарушений не наблюдается уже с момента создания центра. Никому не хочется рисковать серьезным бизнесом.

Показательно, что после открытия центра было подписано 20 соглашений с предприятиями об экологическом партнерстве. Промышленники взяли на себя определенные обязательства, например, о всех нештатных ситуациях сразу информировать центр, чтобы они могли предпринять предупредительные меры.

В качестве примера такого успешного взаимодействия она назвала сотрудничество с заводом «Полиом» группы компаний «Титан». В этом году предприятие дважды уведомляло центр об остановке технологического производства, уборке и дожигании отходов на факеле, что увеличило его пламя. Превышения выбросов опасных веществ, как показал анализ, при этом не было.

Группа компаний «Титан» не вызывает нареканий у Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования. Предприятия корпорации неукоснительно соблюдают требования по экологической безопасности. Кроме того, ГК активно поддерживает множество экологический акций и взяла на себя повышенные обязательства по снижению негативного воздействия на экологию региона.

«У местных жителей были подозрения в адрес «Омского каучука» в связи с неприятным запахом. Мы изучили ситуацию, и выяснили, что причиной сильного запаха (безвредного по сути, но неприятного для обоняния) стало совсем другое, небольшое предприятие по модификации канифоли, которое не имело никаких очистных сооружений. Деятельность этого производителя канифоли остановлена вплоть до устранения всех недостатков, выписан штраф Росприроднадзором», - рассказала Любовь Савельева.

Что касается качества воды, то Омск, по данным рейтинга, проведенного Министерством природных ресурсов и экологии РФ, уже много лет подряд входит в топ-5 российских городов с лучшей питьевой водой. «Это потому, что мы воду возвращаем в реки лучшего качества, чем получаем», - говорят местные промышленники. В Иртыш возвращают воду, в которой можно разводить рыбу.

Промышленный Hi-Fi

Следующая остановка - завод Омского нефтехимического кластера - завод «Полиом», который вместе с другим предприятием ГК «Титан» ПАО «Омский каучук» входит в состав нефтехимического промышленного кластера Омской области. Но сначала - обязательные инструктаж и переодевание в антистатическую спецодежду. Предприятие первого класса опасности, поэтому все требования по безопасности здесь соблюдаются неукоснительно и без исключений.

Завод достаточно молодой, запущенный на полную мощность буквально шесть лет назад, поэтому оборудование здесь установлено очень современное, по большей части известных, пусть и в узких кругах мировой химии, европейских брендов. «А у вас будет предприятие еще более современное», - с завистью говорят омичи. Так что, если на «Полиоме» установлен промышленный Hi-Fi, то под Псковом может появиться настоящий производственный Hi-End.

«Полиом» интересен еще и тем, что построен исключительно на частный капитал в абсолютно чистом поле или, как говорят девелоперы, по принципу гринфилд. На самом деле это положительный момент для инвестора: строилось предприятие по самым современным лекалам без оглядки на устаревшие технологии и пространственные ограничения, как нередко бывает при реконструкции старых заводов.

Основная продукция завода - полипропилен, очень распространенный полимер, с которым мы постоянно сталкиваемся в быту. Где он только не применяется! Из него делается и пищевая пленка, и канализационные фитинги, и ковровые покрытия, и медицинские изделия, и детали автомобилей. Основной рынок сбыта (до 95%) - Россия. Объем выпускаемого полипропилена - свыше 200 тысяч тонн в год. Эксперты отмечают, что «Полиом» - это одно из самых эффективных заводов по производству полипропилена не только в России, но и в Европе.

Немаловажный момент - «Полиом» входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Омской области: почти 2,5 млрд рублей по итогам прошлого года предприятие перечислило в бюджеты разных уровней, из них - 1,4 млрд рублей получил консолидированный бюджет региона.

Что касается экологии, то, по словам генерального директора ООО «Полиом» Игоря Тихонова, на предприятии уделяют большое внимание снижению количества контролируемых веществ, сбрасываемых в атмосферу. «Полиом» является участником федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», в рамках которого на заводе ввели в эксплуатацию узел осушки отходящих факельных газов (рекуперация, при которой газовые фазы пропилена возвращаются обратно в систему). В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию модернизированный узел компримирования отходящих газов.

Экологический эффект, ожидаемый от реализации этих мероприятий, - снижение выбросов контролируемых веществ на 18%. И это не предел.

Кроме того, «Полиом» стал одним из первых предприятий, в котором практикуется раздельный сбор мусора, что позволило увеличить долю отходов, направляемых на обезвреживание и утилизацию. Пусть мелочь, но приятная.

Ни техпроцессом единым жив завод

Любопытны оказались не только технические тонкости производства «Полиома», но и мероприятия омского предприятия по увеличению производительности труда и производственной культуры. Хочется надеяться, что такие идеи будут использованы и на псковском заводе «Титан-Полимер».

Например, система «Улучшение малыми шагами», направленная на повышение эффективности, культуры и безопасности производств путем вовлечения всего персонала в процесс непрерывных улучшений. Это означает, что каждый сотрудник может высказать свое предложение по улучшению техпроцесса, и оно будет выслушано! А в случае успешного внедрения рационализатору полагается еще денежный бонус!

Активно используется и «Визуальное управление» - специальный стенд, на котором понятным и наглядным языком описывается текущая ситуация на техпроизводстве. Посмотрел, и тут же получил представление о текущих задачах на том или ином участке.

Здесь внедряется и система организации и рационализации рабочего места 5S, что особенно важно в лабораториях «Полиома», где каждый реактив, каждая колба должны «знать свое место». В лабораториях, к слову, скрупулезно изучаются образцы готовой продукции - она должна быть идеальной. Все, что под идеалы химиков не подходит, не выбрасывается, а пускается на вторичную переработку.

Немалое внимание на предприятие уделяется и социальным программам: повышению квалификации персонала (в том числе, с получением высшего образования), корпоративному добровольному медстрахованию, транспортной доставке, компенсации питания и детского отдыха, поддержке и организации семейных, спортивных и культурных мероприятий и, конечно, благотворительности. Генеральный директор АО ГК «Титан» Ян Кирсанов заверил, что такая модель социальной активности и ответственности наверняка будет использоваться и в Псковской области. Ведь это стандарты всей корпорации.

Ян Кирсанов также подчеркнул, что в ГК «Титан» гордятся тем, что делают, и омичи гордятся своим заводом. За все время работы корпорация вложила более 25 млрд рублей только в Омской области, а если говорить о проектах в других регионах, то речь идет уже о сумме в два раза большей.

В этом году Группа компаний «Титан» празднует свое 30-летие. «Отпразднуем в том числе и в вашем регионе, реализуя новый проект», - добавил ее топ-менеджер.

Он сказал, что был немало удивлен обостренным вниманием к проекту «Титан-Полимер», потому что этот завод априори достаточно безопасный. «Завод «Полиом», на котором вы побывали, - это первый класс опасности. При этом вы увидели, как у нас соблюдаются стандарты качества, безопасности и экологичности. Псковский завод будет намного безопаснее и новее в плане технологий, значит, у вас будет еще лучше», - заверил Ян Кирсанов.

Советник гендиректора ГК «Титан» по новым технологиям Андрей Михайлов в свою очередь заметил, что ПЭТ, в отличие от полипропилена, практически на 100% используется либо в пище, либо в гигиене, поэтому и требования к нему выше. «Сами покупатели-компании жестко контролируют не только качество продукта, но и безопасность его производства. В Клайпеде два гигантских завода по производству ПЭТ. Там же находится самый большой в Прибалтике курортный район. И они друг другу совершенно не мешают», - заключил он.

Мысли вслух

Изначально скептически настроенным псковичам показали основные промышленные объекты предприятия, диспетчерский пункт, склад готовой продукции с автоматизированным процессом фасовки, упаковки и отгрузки товарного полипропилена и даже дали подержать в руках гранулы полипропилена - те самые, из которых потом изготавливают посуду, упаковочный материал, спецодежду и еще сотни видов товаров народного потребления.

После экскурсии даже самые скептично настроенные члены псковской делегации признали, что производству с такими высокими технологиями, с таким отлаженным техпроцессом и выверенной техникой безопасности можно и нужно доверять.

Глава Тямшанской волости, на территории которой планируют построить завод «Титан-Полимер» Нина Николаева, призналась, что ехала в Омск не с самыми радужными мыслями, но от увиденного на душе у нее стало спокойнее.

«Я впервые побывала на таком большом химическом заводе, и меня поразило внимательное отношение на этом предприятии к технике безопасности. Мы увидели, что в каждом цехе, в каждом отделении есть уголок безопасности, размещено много информации по безопасности труда. Везде чисто и уютно. Видно, что здесь работают профессионалы, люди, которые любят свою работу и ценят ее. Очень понравилась аналитическая лаборатория и лаборатория готовой продукции. Поразило, что даже остатки от аналитических проб не утилизируются, а отправляются на вторичную переработку», - поделилась она впечатлениями с журналистами.

Ее коллега, глава Логозовской волости Любовь Фильчагина, тоже призналась, что впервые побывала на таком высокотехнологичном химическом предприятии. «Мне понравилось, что здесь работают достаточно профессиональные люди, и важно, чтобы выполняются все предписанные по технологии мероприятия. Сибирский город развивается и растет, и это радует. Хотелось бы чтобы и Псков имел такое хорошее производство», - высказалась она.

Заведующий кафедрой химии ПсковГУ, кандидат химических наук Александр Румянцев сразу отрезал, что и раньше не очень-то слушал «разных общественников», поскольку они не всегда компетентны в том, о чем рассуждают. Для химика с 40-летним стажем важнее было посмотреть на методы организации техпроцессов в ГК «Титан» своими глазами, чем слушать домыслы непрофессионалов.

«Завод произвел очень благоприятное впечатление. Современные технологии, много молодежи работает, чувствуется, что на предприятии соблюдается строгий порядок. Я думаю, что основные меры экологической безопасности здесь тоже соблюдаются в полной мере. Никто не может быть застрахован от каких-то неожиданностей, это так, но даже в этом случае предусмотрены технологическим процессом остановка и блокировка. Я считаю, что у нас в «Моглино» производство ПЭТ нужно обязательно организовывать, но строго с таким же соблюдением всех жестких мер экологического и природоохранного законодательства», - прокомментировал ученый.  

Кроме того, Александр Румянцев порекомендовал инвестору заранее подумать о проблеме кадров. «К ней надо готовится заранее. Может быть, нужно организовать стажировки на омских предприятиях или поближе - в Твери», - посоветовал он.

Остался доволен увиденным и член ОНФ Сергей Елизаров, который, по его признанию, приехал в Омск не только под впечатлением от слов псковских активистов, но и весьма противоречивых заметок в местной, региональной прессе.

«Псковичи боятся и переживают, что вместе со строительством завода нарушится и экологическая ситуация. Поэтому наша миссия - понять, как функционирует подобное производство, насколько серьезно относится руководство ГК «Титан» к экологической безопасности. Мы получили много информации и много развернутых ответов на наши вопросы, и мы обязательно эту информацию систематизируем донесем до наших жителей. Мне понравилось, что предприятие заключило соглашения с контрольными ведомствами с тем, чтобы упростить плановые проверки. Для меня, как для общественника это очень важно. Понравилось и то, что сотрудники предприятия – это высококвалифицированные кадры, они действительно понимают и разбираются в своем деле, и очень открыты. Если на будущем производстве под Псковом также будут соблюдаться все необходимые санитарные требования, если будут проводиться плановые проверки, то это будет благо для нашей области», - поделился по итогам визита мнением Сергей Елизаров.

Дольше всех не сдавался под напором фактов депутат регионального парламента, либерал-демократ Антон Минаков. Пожалуй, именно он задавал руководству группы компаний и завода «Полиом» самые сложные и каверзные вопросы. Тем не менее, и на них он получил исчерпывающие ответы. Такая открытость и готовность идти на контакт в конце концов убедили парламентария в том, что современные высокие технологии вкупе с соблюдением всех экологических требований и высокой ответственностью – это благо для экономики любого региона, тем более, для не самой богатой Псковской области.

Подводя черту, хочется немного помечтать, ведь 2019 год для нашего региона может стать переломным. Международные ганзейские дни при правильной организации способны придать Псковской области новый толчок ускорения для долгожданной полноценной реализации ее туристского потенциала. И примечательно, что именно в год Ганзы у нас будет создана платформа и для развития промышленности. И в этом нет абсолютно ничего взаимоисключающего, напротив, региональный бюджет с таким тандемом вполне может избавиться от приставки «дотационный». И лучше тут, конечно, не мечтать, а делать. 

Алексей Овчинников

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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