Экономика

«ПсковАгроИнвест» примет участие в Днях Псковской области в Москве

ООО «ПсковАгроИнвест» примет активное участие в ярмарке, которая пройдет в рамках Дней Псковской области в Москве.

Ярмарка откроется на Нахимовском проспекте 23 мая в 14.00. «ПсковАгроИнвест» предложит жителям и гостям города продегустировать и приобрести свою продукцию: вкусные колбасы, аппетитные полуфабрикаты, изысканные деликатесы, консервацию, а также шашлыки, ребрышки и колбаски для гриля!

Также на ярмарке будут представлены продукты других псковских производителей: сбитень, сыры, пряники и другое.

Добавим, что в рамках Дней Псковской области вечером 24 мая в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» пройдет гала-концерт мастеров искусств Псковской области.