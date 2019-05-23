Экономика

Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области открылась в Москве

В Москве открылась выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на выставке прошла дегустация продукции псковских товаропроизводителей.

Ярмарку посетили первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-губернатор Нинель Салагаева и начальник комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

«Мы проверяем, нужна ли наша продукция и товары московским жителям. Мне кажется, что основная торговля начнется с 17.00», - заявил Николай Романов в беседе с журналистами.

Также он с сожалением отметил, что, не все псковские производители смогли приехать. Однако, по его мнению, первые «ласточки» запущены.

«Я думаю, что псковичи не научились фальсифицировать продукцию, как это делают в больших городах, поэтому наши товары более чистые и натуральные. Это несомненное преимущество», - заявил начальник комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Со слов Николая Романова, анализируя цены на товары, они отметили, что продукция из Пскова на 30-50% дешевле, чем на местном рынке.

Из крупных производителей в ярмарке приняли участие ОАО «Великолукский мясокомбинат», ООО «ПсковАгроИнвест», Псковский облпотребсоюз, СПСК «Кипрей». Также были представлены различные фермерские хозяйства, занимающиеся производством эко-овощей, тепличным овощеводством, картофелеводством, производством хлеба, пряников, варкой сыра. Также москвичи могли попробовать шоколад на меду, приобрести свечи из воска ручной работы, глиняные и деревянные сувениры с Псковом.