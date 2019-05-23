Экономика

Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина состоялась в пятницу, 24 мая, в Москве, в рамках деловой программы Дней Псковской области в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников поблагодарил Сергея Катырина за возможность представить инвестиционный, экономический, туристический потенциал на площадке Торгово-промышленной палаты - старейшего объединения, который представляет интересы предпринимателей России.

«Мы пригласили сегодня к работе все институты администрации области, представителей наших крупнейших предприятий, чтобы представить все сильные стороны Псковской области и выстроить отношения как с бизнесом, так и с потенциальными инвесторами», — заметил губернатор и выразил надежду на продолжение долгосрочного сотрудничества.

В свою очередь Сергей Катырин отметил, что, как правило, общение на площадке ТПП РФ — только первая встреча, дальше работа продолжается на местах, в регионе, в тесном взаимодействии с конкретными инвесторами.

«Для нас Псковская область — один из самых важных регионов, в том числе потому, что он расположен на границе со странами Евросоюза. В последнее время область стала серьезно преобразовываться, и мы готовы помочь региону подниматься и быстро расти, используя все свои возможности и инструментарий», — сказал Сергей Катырин.

В рамках встречи стороны обсудили реализацию целого ряда совместных проектов. Глава региона в завершение пригласил Сергея Катырина на Международный форум приграничного сотрудничества, который пройдет в рамках Ганзейских дней Нового времени.