Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
мечта, ставшая явью
Титан Моглинского разлома
Первый светский вечер в Пскове
Samsung Galaxy за вкусные покупки
выбираем текстильные тапочки
производство пэт-гранул от и до
Господдержка бизнеса
Стань волонтером!
О неравном бое с пармезаном
Опасны ли суперджеты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 23.05.2019 10:0077 Титан Моглинского разлома 24.05.2019 14:150 Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области 24.05.2019 13:521 Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью 24.05.2019 13:261 Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций 24.05.2019 13:010 Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы 24.05.2019 11:270 Четыре крупнейших производителя представляют экономический потенциал Псковской области в Москве
 
 
 
Самое популярное 22.05.2019 18:160 Стала известна причина смертельной аварии в Пустошкинском районе 22.05.2019 16:071 Два человека погибли в лобовом столкновении «Ленд Ровера» и эвакуатора на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО 21.05.2019 08:0611 Пскович при помощи гвоздей решил бороться с озорными детьми 23.05.2019 15:384 В соцсети появилось видео момента смертельного ДТП в Пустошкинском районе 23.05.2019 13:0218 Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций

24.05.2019 13:26|ПсковКомментариев: 1

«Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на презентации инвестиционного и промышленного потенциала региона, которая проходит в пятницу, 24 мая, на площадке конгресс-центра ТПП РФ в рамках Дней Псковской области в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона подчеркнул, что Псковская область достойна особенного внимания со стороны инвесторов и привел в поддержку целый ряд аргументов.

«Для нас каждый проект на вес золота, и мы делаем все возможное, чтобы создать совершенно новые, комфортные условия для работы в регионе. Каждому крупному инвестору мы можем предоставить индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме», - отметил глава региона и добавил, что вместе со своими заместителями готов включаться в решение вопросов в режиме 24 на 7.

Михаил Ведерников обратил внимание, что за последние два года регион смог решить целый ряд задач, которые способствуют развитию деловой активности. Для улучшения транспортной доступности открыто авиасообщение Пскова с Москвой, с Сочи и скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Петрозаводском. В регионе в полной мере заработала особая экономическая зона «Моглино», к которой планируется подвести отдельную железнодорожную ветку, успешно функционирует промышленный электротехнический кластер Псковской области, который сегодня включает в себя 19 производственных и 6 инфраструктурных предприятий.

В сфере туризма, отметил Михаил Ведерников, завершена реализация туристско-рекреационного кластера «Псковский», который дал дополнительный толчок для развития туризма и серьезно изменил облик города Пскова. С этого года при поддержке правительства РФ запущена реализация второго кластера - «Духовные истоки», который объединит сразу несколько муниципалитетов.

«Несколько лет подряд мы фиксируем положительную тенденцию в росте промышленного производства, сельского хозяйства, туристического потока, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Как результат, за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций. Мы все еще на 36-ом месте, но, уверен, поступательное движение вверх будет продолжаться».

Губернатор обратил особое внимание собравшихся на удобное географическое положение региона и развитую инфраструктуру внешнеэкономической деятельности.

«Положительная тенденция, которая сохраняется в регионе по целому ряду направлений, - это прямая рекомендация для потенциальных инвесторов. Сложности, конечно, есть, но мы их не боимся, мы их решаем. Мы открыты для инвесторов, и выстроили свою работу так, чтобы создать максимально комфортные условия для работы в регионе», - сказал Михаил Ведерников, подчеркнув, что уже сейчас готовы приступить к предметному обсуждению сотрудничества.

Глава региона также пригласил участников презентации на Форум приграничного сотрудничества, который пройдет в Пскове в конце июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Чего вы ждете от смены главы Пскова?
В опросе приняло участие 87 человек
Сюжет: Дни Псковской области в Москве Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы Псковские боксеры и самбисты встретились с московскими спортсменами в рамках Дней региона в столице Московским специалистам презентовали туристические маршруты Псковской области Сегодня в Москве пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области В московском парке открылась выставка фотографий о Псковской области Правительство Москвы и администрация Псковской области подписали соглашение о сотрудничестве Руководитель Департамента межрегиональных связей Москвы: Дни Псковской области — новый шаг на пути нашего сотрудничества Выставка-ярмарка продукции агропромышленных предприятий Псковской области открылась в Москве Губернатор: Дни Псковской области в Москве - хорошая возможность презентовать потенциал региона Михаил Ведерников открыл Дни Псковской области в Москве В рамках Дней Псковской области в городе Москва проходят матчевые встречи по боксу и самбо Сегодня в Москве стартуют Дни Псковской области За презентацией инвестпотенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн «ПсковАгроИнвест» примет участие в Днях Псковской области в Москве Спортсмены Псковской области и Москвы примут участие в товарищеских встречах по боксу и самбо В рамках Дней Псковской области в Москве пройдут круглые столы, выставки и концерты
24.05.2019, 14:400 Последний звонок прозвучал сегодня для псковских выпускников 24.05.2019, 14:330 Александр Козловский - выпускникам: Убежден, вы уверенно будете идти к своей мечте 24.05.2019, 14:290 В «Простории» 26 мая откроется фотовыставка «Камчатка. Территория счастья» 24.05.2019, 14:250 В Пскове на перекрестке Леона Поземского и Герцена автомобиль сбил велосипедиста
24.05.2019, 14:150 Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области 24.05.2019, 14:140 Tele2 запустила общий корпоративный тариф для всей компании 24.05.2019, 14:080 На концерт «Воздух-джаз» приглашают псковичей 24.05.2019, 13:521 Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью
24.05.2019, 13:470 Директор клуба «Супер фитнес» ответит на вопросы псковичей о ЗОЖ 24.05.2019, 13:260 Танцевальное шоу-эксперимент представили в Пскове в рамках фестиваля «Другое искусство». ФОТО 24.05.2019, 13:261 Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций 24.05.2019, 13:250 Юрий Новохижин получил высшую награду Союза театральных деятелей России
24.05.2019, 13:162 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 24.05.2019, 13:060 Выставка керамики, созданной людьми с особенностями развития, открылась в творческом пространстве «Цех». ФОТО 24.05.2019, 13:050 Михаил Ведерников поздравил выпускников Псковской области с окончанием школы 24.05.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»
24.05.2019, 13:010 Губернатор Михаил Ведерников и президент ТПП РФ Сергей Катырин определили направления совместной работы 24.05.2019, 12:480 В Псковской области высадили больше 60 тысяч саженцев деревьев 24.05.2019, 12:046 Псковское отделение «Единой России» призывает жителей региона помочь партии определить кандидатов для участия в выборах 24.05.2019, 12:032 С сегодняшнего дня на участке улицы Толстого в Пскове введено одностороннее движение
24.05.2019, 12:000 До 80 тысяч рублей могут сэкономить псковичи при покупке LADA Granta в мае 24.05.2019, 11:530 Псковские боксеры и самбисты встретились с московскими спортсменами в рамках Дней региона в столице 24.05.2019, 11:490 Любовь Романова избрана сити-менеджером Великих Лук 24.05.2019, 11:440 Псковское областное Собрание взяло на контроль строительство детских садов в Псковском районе
24.05.2019, 11:380 Танцевальный мастер-класс прошел в псковском Молодежном центре в рамках недели «Поделись своим умением» 24.05.2019, 11:360 26 мая состоятся дополнительные выборы депутата Великолукской гордумы по округу № 14 24.05.2019, 11:340 Представлены баннеры, которые украсят Псков в дни Ганзы 24.05.2019, 11:283 В Пскове возникли вопросы по обеспечению безопасности на перехватывающих парковках в дни Ганзы
24.05.2019, 11:270 Четыре крупнейших производителя представляют экономический потенциал Псковской области в Москве 24.05.2019, 11:200 В России начал действовать запрет на уличные табло с курсом обмена валют 24.05.2019, 11:161 Московским специалистам презентовали туристические маршруты Псковской области 24.05.2019, 11:110 Впервые в Псковском филиале Академии ФСИН России прошла интеллектуальная викторина «Своя игра»
24.05.2019, 11:100 Руководители псковского Росреестра и Кадастровой палаты примут граждан в Великих Луках 24.05.2019, 11:090 Александр Котов выпускникам: Смело идите по дороге жизни к исполнению своей мечты 24.05.2019, 11:004 Ганза в Пскове пройдет без клещей и комаров 24.05.2019, 10:560 Отделение ПФР по Псковской области информирует о выплате пенсии по доверенности
24.05.2019, 10:560 62 творческих коллектива зарегистрировались для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове 24.05.2019, 10:540 Гости международного фестиваля «Псковское вече» стали участниками бала, организованного в Псковском филиале Академии ФСИН России 24.05.2019, 10:470 На следующей неделе станут известны график и расписание движения автобусов в Дни Ганзы в Пскове 24.05.2019, 10:440 В российской армии появилось новое звание
24.05.2019, 10:320 Сегодня в Москве пройдет выставка-презентация инвестиционного потенциала Псковской области 24.05.2019, 10:311 Для приезжающих на Ганзу в Псков гостей будет организован дополнительный трансфер из Риги и Петербурга 24.05.2019, 10:240 Жителя Черехи, пропавшего в 2015 году, ищет уголовный розыск 24.05.2019, 10:140 Новый проект «Эхо города» стартует сегодня в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове
24.05.2019, 09:590 Управление Росгвардии по Псковской области разъясняет правила добровольной сдачи оружия за вознаграждение 24.05.2019, 09:550 Магазин «Mango» предлагает псковичам скидки до 30% 24.05.2019, 09:450 Опочанка украла у соседки-пенсионерки более 8 тыс. рублей и потратила их на продукты и алкоголь 24.05.2019, 09:330 «Ауди-100» угнали в Великих Луках
24.05.2019, 09:260 После вмешательства прокуратуры великолукскую сироту обеспечат благоустроенным жильем 24.05.2019, 09:250 Три артснаряда времен ВОВ обезврежены за сутки в Псковской области 24.05.2019, 09:170 Пожар в дачном доме произошел в гдовской деревне Партизанское 24.05.2019, 09:160 Проголосовать на довыборах в гордуму пригласил великолучан Александр Котов
24.05.2019, 08:590 Пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд в Порхове 24.05.2019, 08:522 Россияне полюбили дорогие смартфоны 24.05.2019, 08:490 Жителя Бежаницкого района будут судить за микрозайм, который он оформил на жену в тайне от нее 24.05.2019, 08:391 Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
24.05.2019, 08:290 42 мушкетера «Другого искусства» 24.05.2019, 08:211 Гражданин Узбекистана осужден за изнасилование великолучанки 24.05.2019, 08:190 Проект музейщиков «Михайловского» стал победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел» 24.05.2019, 08:151 «Последний звонок» сегодня прозвенит для псковских старшеклассников
24.05.2019, 08:020 Опубликована программа фестиваля «Исаборг» в Изборске 23.05.2019, 22:292 ОНФ: Для перехода на пятидневку в школе надо решить вопросы нехватки учителей и перегруженности образовательных программ 23.05.2019, 21:551 В Пскове в рамках международного проекта благоустроят территорию вокруг Мирожки 23.05.2019, 21:390 XXIV Юношеская конференция в рамках Дня славянской письменности и культуры пройдет в Пскове
23.05.2019, 21:050 Как правильно выбрать текстильные тапочки 23.05.2019, 20:520 Конференция, посвященная 220-летию со дня рождения Пушкина, состоялась в ПсковГУ 23.05.2019, 20:204 Сборная России обыграла команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею 23.05.2019, 19:490 Между ИК-5 и опытным заводом «Микрон» заключено соглашение
23.05.2019, 19:352 В московском парке открылась выставка фотографий о Псковской области 23.05.2019, 19:190 Эти люди совершают подвиг, причем каждый день: в Пскове торжественно открыли фестиваль «Другое искусство» 23.05.2019, 19:070 В Псковском районе состоялась приемка проведенных культуртехнических мероприятий 23.05.2019, 18:500 Уникальные операции методом малоинвазивной хирургии в течение двух дней проводят в областной больнице петербургские и псковские врачи
23.05.2019, 18:440 «И мы там были....» 23.05.2019, 18:330 УФСИН России по Псковской области проводит аукционы на поставку сельскохозяйственной техники 23.05.2019, 18:240 25 мая в Псковской области пройдут игры полуфинального этапа чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора 23.05.2019, 18:150 Как поступить, если сосед поставил свой забор на вашем земельном участке - псковский Росреестр
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.