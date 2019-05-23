Экономика

Михаил Ведерников: Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций

«Псковская область - перспективное и надежное место для инвестиций», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на презентации инвестиционного и промышленного потенциала региона, которая проходит в пятницу, 24 мая, на площадке конгресс-центра ТПП РФ в рамках Дней Псковской области в Москве. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона подчеркнул, что Псковская область достойна особенного внимания со стороны инвесторов и привел в поддержку целый ряд аргументов.

«Для нас каждый проект на вес золота, и мы делаем все возможное, чтобы создать совершенно новые, комфортные условия для работы в регионе. Каждому крупному инвестору мы можем предоставить индивидуальное сопровождение и оперативное решение всех проблем в ручном режиме», - отметил глава региона и добавил, что вместе со своими заместителями готов включаться в решение вопросов в режиме 24 на 7.

Михаил Ведерников обратил внимание, что за последние два года регион смог решить целый ряд задач, которые способствуют развитию деловой активности. Для улучшения транспортной доступности открыто авиасообщение Пскова с Москвой, с Сочи и скоростное железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Великим Новгородом, Петрозаводском. В регионе в полной мере заработала особая экономическая зона «Моглино», к которой планируется подвести отдельную железнодорожную ветку, успешно функционирует промышленный электротехнический кластер Псковской области, который сегодня включает в себя 19 производственных и 6 инфраструктурных предприятий.

В сфере туризма, отметил Михаил Ведерников, завершена реализация туристско-рекреационного кластера «Псковский», который дал дополнительный толчок для развития туризма и серьезно изменил облик города Пскова. С этого года при поддержке правительства РФ запущена реализация второго кластера - «Духовные истоки», который объединит сразу несколько муниципалитетов.

«Несколько лет подряд мы фиксируем положительную тенденцию в росте промышленного производства, сельского хозяйства, туристического потока, - подчеркнул Михаил Ведерников. - Как результат, за два года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Псковская область взлетела на 47 позиций. Мы все еще на 36-ом месте, но, уверен, поступательное движение вверх будет продолжаться».

Губернатор обратил особое внимание собравшихся на удобное географическое положение региона и развитую инфраструктуру внешнеэкономической деятельности.

«Положительная тенденция, которая сохраняется в регионе по целому ряду направлений, - это прямая рекомендация для потенциальных инвесторов. Сложности, конечно, есть, но мы их не боимся, мы их решаем. Мы открыты для инвесторов, и выстроили свою работу так, чтобы создать максимально комфортные условия для работы в регионе», - сказал Михаил Ведерников, подчеркнув, что уже сейчас готовы приступить к предметному обсуждению сотрудничества.

Глава региона также пригласил участников презентации на Форум приграничного сотрудничества, который пройдет в Пскове в конце июня.