Экономика

Александр Козловский: Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью

Псковская область – это пример территории с эффективно развивающейся промышленностью. Об этом на презентации инвестиционного потенциала региона, которая состоялась в рамках дней Псковской области в Москве, сообщил депутат Государственной Думы ФС РФ от Псковской области, председатель Экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа Госдумы Александр Козловский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, в своем выступлении на тему «Создание региональных и межрегиональных кластеров как локомотив экономического роста регионов» Александр Козловский отметил, что присутствие Псковской области на площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации - это доказательство внимания к региону, его поддержке со стороны всех ветвей власти и особого отношения к развитию промышленности со стороны губернатора Михаила Ведерникова.

«Псковская область - пример территории с эффективно развивающейся промышленностью. Здесь работают электротехнический кластер, особая экономическая зона «Моглино» и технопарки», - отметил Александр Козловский и добавил: «Электротехнический кластер Псковской области создан в 2016 году, а уже в 2017-ом стал общероссийским лидером эффективности. Он также получил высокую оценку Министерства промышленности и торговли РФ, войдя в пятерку лучших аналогичных объединений».

Депутат Госдумы подчеркнул, что и сейчас кластер сохраняет за собой звание лидера, остается в числе лучших в стране. На предприятия электротехнического кластера Псковской области приезжают перенимать опыт промышленные предприятия со всей России.

В своем выступлении депутат также отметил, что поступление налогов в региональный бюджет от деятельности промышленных предприятий - это один из важнейших эффектов кластера. «На заседаниях комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию мы также неоднократно отмечали, что именно за счет налоговых отчислений кластерных предприятий формируется региональный бюджет, и это позволяет реализовывать государственную политику по поддержке промышленных предприятий. Объем налогов от предприятий кластера Псковской области в региональный бюджет за 3 года (в период с 2016 по 2018 год) составил 661,5 миллионов рублей. В федеральный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей», - заключил Александр Козловский.