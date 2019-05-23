Экономика

Министерство промышленности и торговли РФ положительно оценило динамику развития Псковской области

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации положительно ценило динамику, с которой развивается Псковская область. Об это Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Псковская область заслуживает отдельного внимания. Динамика, которую показывает регион, очень радует. Не зря Псковская область включена в Стратегию государственного развития как геостратегическая территория до 2025 года», - сказал заместитель министра Минпромторга России Алексей Беспрозванных на презентации экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, которая состоялась в пятницу, 24 мая, на площадке конгресс-центра Торгово-промышленной палаты.

Он также проинформировал, что индекс промышленного производства в прошлом году составил 101,4 %, то в перовом квартале фиксируется рост до 102,3 %. «Это подтверждает, что комплекс мер, который реализует регион совместно с Минпромторгом работает. И мы эту динамику будем активно поддерживать», - сказал Алексей Беспрозванных.

Электротехнический кластер Псковской области заместитель министра назвал примером для кластерной политики других российских регионов. Он также обратил внимание, что Псковская область активно включилась в реализацию национальных проектов в сфере экономики. «Всегда можете рассчитывать на нашу помощь», - отметил Алексей Беспрозванных и призвал инвесторов активнее использовать регион в качестве площадки для реализации проектов.

Напомним, выставка-презентация экономического и инвестиционного потенциала региона проходит в ТПП РФ в рамках Дней Псковской области в Москве с участием губернатора региона Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, руководителей профильных комитетов региона. Свою продукцию на выставке представляют крупнейшие предприятия - ЗАО «ЗЭТО», ПЭМЗ, завод «Микрон» и компания «Полипласт».

Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным на РИФ-2018 в Сочи.