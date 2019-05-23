Экономика

В Москве в презентации инвестиционного потенциала Псковской области участвовало 200 представителей российских регионов и 10 стран

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области, прошедшая на площадке конгресс-центра Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, собрала почти 200 участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Эта презентация состоялась 24 мая. Среди приглашенных - руководители федеральных министерств и ведомств, международных организаций, посольств и Торговых представительств иностранных государств, органов власти субъектов РФ, крупных производственных предприятий, компаний, регионов России и 10 иностранных государств, предприниматели Москвы. В зале также собрались специалисты ведущих образовательных вузов России, руководители общественных организаций и различных профильных ассоциаций.

Губернатор Михаил Ведерников, заместитель губернатора Нинель Салагаева и другие представители региона детально рассказали об инвестиционном, промышленном, сельскохозяйственном, туристическом потенциале Псковской области и условиях для ведения бизнеса.

Инвестиционные возможности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» представил и. о. генерального директора Олег Бедских. Он отметил, что ОЭЗ «Моглино» наделена специальным юридическим статусом, который позволяет предоставлять инвесторам ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.

Об опыте создания электротехнического кластера Псковской области сообщил депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей России Александр Козловский.

Председатель Совета директоров АО группа компаний «Титан» Михаил Сутягинский остановился на возможностях промышленной кооперации.

По итогам выступлений губернатор и представители региона ответили на вопросы из зала.

Далее работа продолжилась в формате В2В. Представители бизнес-сообщества, заинтересованные в развитии производств на территории Псковской области, пообщались с руководством региона напрямую.

Напомним, что Дни Псковской области в Москве проходят по договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова и мэра Москвы Сергея Собянина. Цель мероприятия - презентация инвестиционных и туристических возможностей субъекта на столичных площадках, налаживание дополнительных связей и коммуникаций, обмен опытом в различных областях.

Вчера руководители двух субъектов РФ подписали программу сотрудничества на 2019 - 2023 годы в рамках реализации ранее подписанного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Кроме того, в рамках Дней Псковской области в Москве работает выставка-ярмарка псковских товаропроизводителей и фотовыставка достопримечательностей региона, а также состоялись товарищеские встречи между боксерами и самбистами Псковской области и Москвы.