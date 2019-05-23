Экономика

Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета

Почти 300 млн рублей было направлено на поддержку АПК Псковской области в 2018 году из областного бюджета. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, представляя отчет о деятельности администрации Псковской области в 2018 году на сессии Псковского областного Собрания.

«В сельском хозяйстве у нас традиционно стабильные положительные результаты. Объем продукции в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил 34,8 млрд рублей. Индекс производства – 110,6% к уровню 2017 года, то выше, чем в среднем по СЗФО и по России. По отдельным категориям результаты также неплохие», - отметил глава региона. Так, по его словам, объем продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий вырос на 5,5% по отношению к 2017 году и составил 5,4 млрд рублей.

Отдельно Михаил Ведерников отметил успехи производителей рапса. По его словам, усилиями 6 хозяйств намолочено 16,7 тыс. т рапса, что в 2 раза больше уровня 2017 года. Сегодня мы занимаем первое место по производству рапса на Северо-Западе. По приросту продукции животноводства Псковская область на протяжении последних 5 лет также занимает первое место в округе. Объем произведенной продукции крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2018 году составил 980,5 млн рублей или 107,9% к уровню 2017 года.

При этом губернатор отметил, что в 2018 году на поддержку агропромышленного комплекса было направлено почти 1,8 млрд рублей, в том числе 299,7 млн рублей из областного бюджета.