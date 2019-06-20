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Экономика

Производство ПЭТ: История и перспективы

01.07.2019 18:04|ПсковКомментариев: 0

Проект по строительству завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» вызвал интерес псковичей как к конкретному проекту якорного инвестора главной инвестплощадки региона, так и к полимерной отрасли в целом. Для нашего региона это направление промышленного производства практически terra incognita, поэтому неудивительно, что у местных жителей возникло много вопросов, опасений и даже фобий. Благодаря общественной дискуссии, они интересуются вопросами экологической безопасности, наличием спроса на профильных рынках и экономическим эффектом от подобных предприятий.

Между тем, эксперты называют производство полиэтилентерефталата (ПЭТ) одним из самых перспективных направлений российской промышленности и говорят о его высокой экологичности. На фоне растущего спроса специализированные заводы могут обеспечить страну не только востребованной ПЭТ-тарой, но и полимерными нитями, волокнами и медицинскими изделиями, выполнив при этом программу импортозамещения. Плюс создание дополнительных рабочих мест, рост поступлений в бюджеты всех уровней и развитие смежных производств.


Полимерный бум промышленности

Сегодня различные виды полимеров, от полиэтилена до поликарбоната, получили широкое применение - их можно встретить практически в любой сфере: в быту, в торговле, в пищевой промышленности, в медицине, в сельском хозяйстве и так далее. Неудивительно, что любой человек воспринимает полимеры как естественный элемент современного мира, хотя производиться они начали не так давно - во второй половине ХХ века.

В нашей стране расцвет этой отрасли начался в советское время - в 60-е годы прошлого века. Именно тогда были разработаны технологии производства полимеров, сконструировано оборудование для технологических линий, возведены заводы и сформирован спрос. По факту государству не просто удалось с нуля освоить новую отрасль промышленности, но и создать индустриальный базис экономической независимости и обороноспособности страны.

Что касается производства полиэтилентерефталата, то оно было впервые реализовано в 1939 году Джоном Уинфилдом и его учеником Джеймсом Диксоном- сотрудниками английской компании Calico Printers. Однако на широкие рельсы это производство встало после развития выпуска пластиковых бутылок. Технология производства тары из ПЭТ была запатентована Натаниелем Уиттом в 1973 году и реализована фирмой «Дюпон» через 3 года в США.

Первое промышленное производство полиэфирного волокна в России было введено в эксплуатацию в 1960 году в Курске. Затем, спустя 11 лет, было запущено предприятие в Могилеве.

С тех пор отрасль преодолела огромный путь, при этом эксперты отмечают, что несмотря на различные катаклизмы, через которые прошла отечественная экономика, полимерная промышленность в России сохранила тенденцию к увеличению объемов выпуска.

Полимерная промышленность смогла войти в «санкционные» реалии. Однако на фоне международных достижений в отрасли Россия пока показывает средние результаты. Так, по данным отраслевого журнала «Пластикс», нам удается долгие годы сохранять лидерство по добыче нефти и газа, по производству чугуна и электроэнергии, но по полимерам мы все еще отстаем от развитых стран мира.

В России работает четыре крупных производителя ПЭТ: «Экопэт» (Калининград, мощность 230 тыс. тонн), «Полиэф» (Башкортостан, 140 тыс. тонн), «Сенеж» (Московская область, 100 тыс. тонн) и «СИБУР-ПЭТФ» (Тверь, 76 тыс. тонн). Этих мощностей пока недостаточно, чтобы закрыть потребности даже внутреннего рынка, не говоря уже об экспорте.

К слову, несмотря на заявления некоторых скептиков о том, что Европа массово отказывается от пластика, объемы производства полимеров в ЕС превышают наши в десятки раз! Кроме того, среднедушевое потребление полимеров в Европе составляет около 79,5 кг/чел. в год. Для сравнения - в нашей стране - около 31,5 кг/чел. в год.

Поэтому потенциал для развития этой отрасли в России еще, безусловно, есть. В частности, эксперты указывают на такой сегмент, как ткани и одежда, а если точнее -  волокна и нити. Это растущий рынок в нашей стране, и спрос на эту продукцию стабилен. К сожалению, текстильное направление ПЭТ в РФ развито недостаточно, и бутылочные марки, в отличие от ситуации в мире, занимают более 80% производства этого полимера, но это не значит, что ситуацию нельзя переломить.

Еще одно перспективное направление - ПЭТ-упаковка (жесткая и мягкая). Она занимает сегодня наибольшую долю на рынке упаковочных материалов и показывает стабильный рост из-за экономичности и легкости. Впрочем, некоторые специалисты рекомендуют задуматься о более маржинальных продуктах из ПЭТ: тех же волокнах и нитях, а также пленках и листах. Поэтому перспективным они называют запуск линий по выпуску БОПЭТ-пленок. Напомним, именно с этого начнется реализация проекта «Титан-Полимер».

Пока заметную долю в структуре потребления россиян играет импорт уже готовых товаров из полимеров (включая трубы, пленки, напольные покрытия и прочее), но в перспективе все это можно заменить отечественной продукцией.

Заблуждения и реалии

К сожалению, среди публикаций в интернете можно встретить немало ошибочных суждений о производстве ПЭТ и продукции из него. Например, о содержании в ПЭТ-упаковке опасных веществ. Химики утверждают, что такие заблуждения не выдерживают никакой критики и неоднократно публично их опровергали, объясняли, что ПЭТ – это высокомолекулярный полимер, который не имеет с низкомолекулярными фталатами (производимыми из принципиально другого сырья: фталевой кислоты и бутанола) ничего общего.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - один из самых распространенных полимеров в мире. ПЭТ является сырьем для получения полиэфирных волокон и нитей, пленок, нетканых материалов, инженерных пластиков, бутылочных заготовок и много другого. Первоначально наибольшее применение ПЭТ нашел для изготовления фото-, видео- и аудио-пленок, электроизоляционных, рентгеновских и конденсаторных пленок. Впоследствии он оказался востребован для упаковочных многослойных пленок, прежде всего благодаря своим отличным прочностным качествам и высоким барьерным свойствам. Его отличает высокая ударная прочность, морозостойкость, низкая газопроницаемость, стойкость к воздействию жиров и минеральных кислот, низкое поглощение влаги и возможность переработки.

Никаких фталатов или других вредных химикатов в полиэтилентерефталате не обнаружил и Роспотребнадзор после проведения глобального исследования, которое проводилось в течение семи месяцев в 2015 году.  Российские и зарубежные специалисты после серии экспертиз подтвердили безопасность ПЭТ-тары. Образцы были проанализированы на возможное содержание всех вредных веществ, которые когда-либо бездоказательно упоминались в публикациях о ПЭТ-таре: фталаты, бисфенол, метанол, формальдегид... Ни один из них не был обнаружен в образцах ПЭТ и ПЭТ бутылок.

Ранее подобное масштабное исследование провел и Институт технологий и упаковки Fraunhofer IVV (Германия) – европейский институт, ответственный за безопасность упаковки пищевых продуктов в ЕС, который также сообщил о полной безопасности ПЭТ-тары для упаковки любых пищевых продуктов. В заключении института указано, что российские образцы по чистоте соответствуют лучшим мировым аналогам и применимы без ограничения для любых пищевых продуктов. Также исследования опровергли и заявления о неэкологичности производства ПЭТ.

Псковский завод «Титан-Полимер»: цифры и факты. ИНФОГРАФИКА

Производство ПЭТ можно смело назвать одним из промышленных направлений, в котором Россия сегодня по качеству продукции не отстает от мировых лидеров, а в перспективе может и успешно реализовать национальную программу по импортозамещению, которую ставит перед бизнесом Президент страны Владимир Путин. Независимые эксперты уверены, что эта высокотехнологичная отрасль имеет хорошие перспективы благодаря высокой степени обеспеченности сырьем (этиленгликоль и терефталевая кислота), большому, постоянно растущему внутреннему рынку потребления и экспортному потенциалу.

 

Публикация подготовлена на основе материалов, предоставленных пресс-службой псковского завода «Титан-Полимер», и независимых исследований.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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