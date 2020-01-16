Экономика

Вячеслав Володин положительно оценил деятельность по созданию ОЭЗ «Моглино»

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Вячеслав Володин знакомится с работой особой экономической зоны «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, его сопровождают губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель губернатора Нинель Салагаева и исполняющим обязанности директора АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» Андрей Яковлев.

Нинель Салагаева рассказала спикеру Госдумы об истории создания «Моглино» и, в частности, о том, что она создается в три очереди. Первая — 215 га, вторая — 82 га (территория еще будет расширена, на ней возводится завод «Титан-Полимер», идет поставка оборудования) и третья очередь строительства - Моглино-3 - планируется на территории Псковской ГРЭС.

Всего на данный момент в «Моглино» насчитывается 13 резидентов. «К 2024 году мы должны полностью заполнить площадку «Моглино» резидентами (1 и 2 очередь)», - озвучила планы Нинель Салагаева. На сегодня, по ее словам, уже есть отдача от резидентов: порядка 100 млн рублей предприятие «Нор-маали» перечислило в бюджеты разных уровней. «А завод «Титан-Полимер» с 2022 года будет платить в бюджеты налогов на сумму порядка 2 млрд рублей», - пояснила вице-губернатор.

«Для нас «Моглино» - это основная точка развития», - подчеркнула она. Между тем, Вячеслав Володин задал представителям администрации региона ряд уточняющих вопросов и предложил усовершенствовать подходы к пополнению налоговой базы бюджета псковского региона, в том числе за счет деятельности резидентов «Моглино».

Кроме того, спикер Госдумы предложил вариант финансирования развития инфраструктуры особой экономической зоны. По его словам, в соответствии с изменениями федерального законодательства, регионы, имеющие бюджетные кредиты, могут часть средств из ежегодной выплаты вкладывать в развитие налогооблагаемой базы. Так, например, если раньше регион должен был ежегодно перечислять в бюджет 10% от суммы кредита, то теперь он может гасить только 5%, а оставшуюся половину вкладывать в развитие налогооблагаемой базы.

«У вас все для этого есть», - сказал Вячеслав Володин представителям администрации Псковской области и предложил обсудить этот вариант с Минфином. «Если вы должны возвращать полтора миллиарда в год, то половину сможете оставлять и затем уже через налоги рассчитываться», - добавил спикер Госдумы.

В целом он остался доволен увиденным. «Исходя из того, что я видел в других ОЭЗ на территории страны, деньги там вкладывались большие, а результата не всегда много. А у вас, может быть, не мегапроект, зато он живой», - подчеркнул спикер Госдумы. С учетом динамики появления резидентов в «Моглино» Вячеслав Володин считает реализуемой задачей заполнение резидентами первой и второй очередей ОЭЗ к 2024 году. Также он призвал руководство региона и особой экономической зоны предусмотреть график инвестиций в «Моглино».