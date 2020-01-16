Экономика

Финансирование по программе комплексного развития сельских территорий может быть увеличено почти в два раза

Объемы финансирования программы по комплексному развитию сельских территорий будут увеличены почти в два раза. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление на встрече с активом Псковской области 18 января сделал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«Псковская область как раз относится к тем регионам, где реализация такой программы особенно важна», - добавил он. По словам спикера Госдумы РФ, объем финансирования планируется увеличить с 37 млрд до 60 млрд рублей.

Вячеслав Володин также подчеркнул, что одна из важных задач, которая стоит перед депутатами Госдумы и правительством РФ - сокращать разницу в бюджетной обеспеченности регионов.

«Разница между тем, в каком объеме получают социальные услуги жители Москвы и Псковской области, слишком большая. Мы должны сделать все для того, чтобы регионы, которые имеют меньше средств, получали их в большем объеме. В том числе, за счет уменьшение софинансирования федерального бюджета из регионального на уровне программ», - высказался он.

Спикер Госдумы напомнил также, что 10 регионам предоставлена возможность софинансирования на уровне 1% из регионального бюджета.