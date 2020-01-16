Экономика

Вячеслав Володин призвал псковских депутатов к активному участию в разработке законопроекта о расширении инвестиций

В Российской Федерации ведется разработка законопроекта о защите капиталовложений и расширении инвестиций. Его авторы рассчитывают, что он позволит привлечь в экономику страны дополнительно свыше трех десятков триллионов рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на встрече с активом Псковской области 18 января сообщил председатель Государственной Думы седьмого созыва Вячеслав Володин.

«Задача правительства – обеспечить рост экономики более заметными темпами. В том числе и через господдержку регионов, через развитие регионального сегмента экономики. Сейчас обсуждается законопроект, который крайне важен для представителей бизнеса. Через этот закон нам удастся привлечь в экономику дополнительно свыше трех десятков триллионов рублей. Он требует доработки. Надеюсь, что вы также выскажете и внесете свои предложения», – обратился Вячеслав Володин к депутатам Псковского областного Собрания.

Он подчеркнул, что законопроект будет внесен в Госдуму только после обсуждения с экспертным сообществом.