Экономика

Александр Котов попросил Вячеслава Володина обратить внимание на необходимость совершенствования методики выравнивания бюджетной обеспеченности регионов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов обратился к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой обратить внимание на необходимость совершенствования методики выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим предложения он озвучил сегодня, 18 января, на встрече председателя Госдумы в активом Псковской области.

Александр Котов напомнил, что при Федеральном Собрании создан Совет законодателей, который, по его словам, оказывается существенную помощь и поддержку региональным законодателям. Спикер регионального парламента поблагодарил Вячеслава Володина за такой эффективный инструмент.

«На Совете законодателей неоднократно поднимался вопрос о совершенствования методики выравнивания бюджетной обеспеченности. Разрыв постепенно сокращается, но разница все же остается по-прежнему достаточно высокой. В Псковской области бюджетная обеспеченность одна из самых низких в стране», - отметил Александр Котов.

Он также озвучил, что доля акцизов нефтепродуктов учитывается при расчете бюджетной обеспеченности. «В Псковской области доля таких акцизов в 2019 году составила 16% - это самый высокий процент для РФ, ближайшие регионы к нам имеют долю в два раза ниже. При этом средства от акцизов направляются только в дорожный фонд, и не могут использоваться для других финансовых обязательств. При этом он учитывается при расчете выравнивания бюджетной обеспеченности», - поделился Александр Котов.

Он напомнил, что в регионе растет долговая нагрузка. Госдолг приближается к максимально допустимой отметке, которая разрешена бюджетным законодательством. Кроме того, регион не может выполнять соглашения, подписанные с министерством финансов, в частности, по реструктуризации кредитов.

Александр Котов высказал мнение, что целесообразно на очередном собрании Совета законодателей рассмотреть вопрос, связанный с межбюджетными отношениями в части изменения методики расчета дотаций с учетом характерного примера с акцизами, который он привел. Спикер регионального парламента обратился с просьбой пересмотреть соглашения, касающиеся реструктуризации долгов. «Я думаю, что мы совместно со специалистами сможем сформулировать такие предложения, которые окажут помощь всем субъектам федерации», - добавил он.

Вячеслав Володин в свою очередь отметил, что рост акцизов – это положительный момент. «Они формируют Дорожный фонд. Да, конечно, у вас дилемма – у вас есть вопросы с заработной платой, социальной сферой, но есть средства, которые можно направить на ремонт дорог, которые требуются каждый год. Нам необходимо выходить из ситуации латания дыр на системное решение сложившейся с дорогами ситуации. Эту тему необходимо детально изучить вместе с другими регионами. В кратчайшие сроки мы проведем анализ и состояние с госдолгом в других регионах и возможности исполнения соглашения с Минфином. Но я считаю, что это не должно решаться за счет акцизов на нефтепродукты. Давайте искать другие источники, чтобы решить проблему», - высказался он.

Александр Котов в ответ уточнил, что его предложение не сводится к тому, чтобы расходовать средства только за счет Дорожного фонда. Вопрос в том, что существующая методика расчета бюджетной обеспеченности не учитывает, что в Псковской области доля поступлений от акцизов на нефтепродукты намного выше среднероссийского показателя.

«Хорошо, давайте посмотрим, разберемся в ситуации детально», - заключил Вячеслав Володин.