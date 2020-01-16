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Экономика

Вопросы развития промышленности и импортозамещения обсудил председатель Госдумы с представителями власти и бизнеса Псковской области

18.01.2020 14:33|ПсковКомментариев: 2

Вопросы развития промышленности и импортозамещения обсудил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин с представителями бизнеса и администрации Псковской области в рамках посещения ОЭЗ «Моглино» 18 января. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нам необходимо понимать, какой потенциал у импортозамещения? Если ваша продукция соответствует всем стандартам, конкурентна на мировом рынке, какой объем мы еще можем вместить, нарастив производство?» - поинтересовался он. Володин отметил, что задача законодателей создать для бизнеса условия, а с их стороны - привнести технологии и быть конкурентными на рынке.

«Сейчас в рамках особой экономической зоны вы получаете льготное налоговое обложение. Вы получаете возможность, которую регион создает для того, чтобы предприятие развивалось. И если вы используйте сейчас те возможности, которые конъюнктура вам дает в условиях санкций и вызовов, связанных с политическими решениями Евросоюза и США, вы можете заместить этот рынок», - сказал Володин. Он обратил внимание, что четверть рынка формируется сегодня за счет импортной продукции, «а потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя».

По словам Вячеслава Володина, «Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России, но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентноспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж». «Свой рынок мы сформируем», - добавил он.

Теги: #импортозамещение #экономика #промышленность
Источник: Псковская Лента Новостей
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