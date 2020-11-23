Экономика

Петр Алексеенко: Законопроект о бюджете не совпадает с интересами жителей региона

Руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко в ходе обсуждения законопроекта о бюджете региона на 2021 годе заявил, что он не совпадает с интересами жителей. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Областной бюджет должен отвечать интересам избирателей, - подчеркнул Петр Алексеенко. - Поэтому формироваться он должен снизу. Когда правительство говорит, что у нас социальная направленность бюджета 65% - это ни о чем. Все 100% должны быть социально направленными!»

По его словам, параметры федерального бюджета не позволяют в полном объеме субсидировать региональные бюджеты. «Сегодня инвестиции сокращаются не только в регионе, но и в Российской Федерации, - продолжил Петр Алексеенко. - Прибыль вкладывается в валюту, которая выводится за рубеж».

«Законопроект об областном бюджете отвечает стратегическим задачам, стоящим перед Псковской областью, не совпадает с интересами жителей. Поэтому мы будем голосовать против», - добавил депутат.