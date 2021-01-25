Экономика

Политика межбюджетных отношений в России должна быть скорректирована - Михаил Ведерников

Политика межбюджетных отношений в РФ должна быть скорректирована. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя ситуацию с госдолгом в псковском регионе.

По его убеждению, рост госдолга связан в меньшей степени с коронавирусом, «хотя он, конечно, скорректировал динамику снижения». «В 2017 году он был 101,7%, на начало 2020 — 90%, а сейчас - 91,8 или 91,9%»,- уточнил глава региона.

Чтобы добиться прорыва в снижении госдолга, по мнению Михаила Ведерникова, важно менять политику межбюджетных отношений. «Я докладывал об этом президенту РФ, планирую поговорить об этом с председателем правительства в ближайшее время. Мы регулярно обсуждаем этот вопрос с Минфином. Есть понимание проблематики со стороны администрации президента. Но это должно быть не точечное, а системное решение с точки зрения корректирования политики межбюджетных отношений», - полагает Михаил Ведерников.