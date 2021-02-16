Экономика

Михаил Мишустин и ключевые министры прибыли в ОЭЗ «Моглино»

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на территорию особой экономической зоны «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, здесь глава правительства осмотрит площадку строящегося завода «Титан-Полимер» и побывает на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали».

Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

Затем Михаил Мишустин намерен пообщаться с инвесторами, работающими в ОЭЗ «Моглино». Сейчас в особой экономической зоне официально зарегистрировано 17 резидентов. В 2020 году резидентами ОЭЗ ППТ «Моглино» стали три организации: Веллеранд Аутоматив Рус» (производство систем выхлопа газов для легковых автомобилей), «ЕВРОБИТ» (производство полимерно-битумного вяжущего и битумной эмульсии) и «Алькор» (производство наземного городского транспорта).

Напомним, в 2012 году в соответствии с постановлением правительства РФ в Псковской области создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» . Приоритетными направлениями развития ОЭЗ ППТ «Моглино» являются производство электротехники и бытового оборудования, материалов, производство автокомпонентов, коммунального оборудования, производство строительных материалов, пищевых ингредиентов.

Резидентам ОЭЗ ППТ «Моглино» предоставляется ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Резидентам также предоставляются льготы по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, земельному налогу и налогу на прибыль организаций. Сопровождение каждого инвестора ведется с момента поступления заявки до выхода будущего предприятия на плановые мощности, оказывается информационное, технологическое, консалтинговое, маркетинговое сопровождение.

В 2020 году ОЭЗ «Моглино» пополнилось еще одним земельным участком, прилегающим к ее территории (Моглино-2). Здесь разместился якорный резидент особой экономической зоны – псковский завод «Титан-Полимер». Дальнейшее развитие псковской ОЭЗ планируется за счет включения в ее территорию земельного участка, прилегающего непосредственно к Псковской ГРЭС (Дедовичский район), на котором планируется запуск энергоёмких производств (Моглино-3).

Добавим, что здесь же, на базе типового завода ОЭЗ «Моглино» состоится совещание с участием министров и представителей региональных властей.

Отметим, что глава кабмина приехал в Псковскую область сразу с несколькими ключевыми министрами: главой Минтруда Антоном Котяковым, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, министром финансов Антоном Силуановым. Все они примут участие в совещании.