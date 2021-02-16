Экономика

Кабмин рассмотрит возможность докапитализации фондов развития промышленности в регионах

Инвестиционные проекты, реализуемые в Псковской области и направленные на модернизацию и развитие промышленных предприятий, смогут получить господдержку за счет средств регионального фонда развития промышленности. Лимиты их финансирования из средств федерального бюджета будут пересмотрены в мае текущего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 февраля, на рабочем совещании с участием премьер-министра России Михаила Мишустина сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Так он ответил на вопрос одного из резидентов псковской особой экономической зоны - генерального директора ООО «Синтез Технолоджи» Екатерины Наговицыной - о господдержке промышленных инвестпроектов.

Екатерина Наговицина напомнила, что ее компания занимается синтезом твердых материалов, то есть искусственным выращиванием алмазов, которые затем применяются в таких сферах, как микроэлектроника или оптика.

Наша компания занимается синтезом сверхтвердых материалов – то есть выращиванием искусственных алмазов, которые потом применяются в оптике, микроэлектронике. Кроме того, на оборудовании предприятия можно будет производить алмазные головки для буровых установок.

Проект рассчитан на 607 млн рублей инвестиций. Перспективная емкость проекта – 3 млрд рублей. Часть оборудования уже поставили в «Моглино» и запустили в эксплуатацию.

«Проект позволит полностью исключить импорт искусственных алмазов в Россию. В ФРП нам одобрили займ, но мы его не получили, в связи со сложностью получения банковской гарантии», - уточнила Екатерина Наговицина. «Мы могли бы реализовать свои программы за счет регионального фонда», - добавила она.

Михаил Мишустин в ответ отметил, что докапитализация региональных фондов развития промышленности - вопрос актуальный, но решить его оперативно, когда все бюджеты уже сверстаны, очень сложно.

В свою очередь министр промышленности и торговли уточнил, что в министерстве обязательно рассмотрят возможности бюджета и лимитов в мае.