Экономика

Екатеринбургский инвестор заявил о готовности открыть электротехническое производство в Псковской области

Группа компаний «Фокс» готова открыть в Псковской области электротехническое производство. Соответствующий инвестпроект представил сегодня, 18 февраля, руководитель ГК Игорь Рунец на рабочем совещании в ОЭЗ «Моглино» с участием премьер-министра России Михаилом Мишустиным, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Рунец уточнил, что ГК «Фокс» работает на рынке телекоммуникационных услуг, в сфере центров обработки данных. Проекты группы компаний уже успешно реализованы в Иркутской области, в Красноярском крае и в Бурятии. «Работаем исключительно на экспорт», - добавил он.

В Псковской области инвестор готов открыть ЦОД потреблением от 100 Мватт и создать при этом порядка 150 рабочих мест.

«Готовы работать в интересах псковского электротехнического кластера, влиться в его кооперационные связи», - заявил Игорь Рунец и попросил премьер-министра рассмотреть возможность господдержки представленного инвестпроекта.

«По логике, нужно поддерживать не только предприятия, которые занимаются выпуском готовой продукции. Дадим поручение посмотреть, как можно поддержать компании именно на уровне кооперационных связей. Но нужно учитывать объем участия. Важно, что вы создаете новые рабочие места и работаете на экспорт», - ответил Михаил Мишустин.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров пообещал проработать этот вопрос.