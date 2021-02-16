Экономика

Мишустин посетил строительную площадку завода «Титан-Полимер»

18 февраля председатель Правительства России в сопровождении федеральных министров совершил рабочую поездку в Псковскую область. Делегация посетила несколько строящихся объектов, в том числе завод «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Премьера сопровождали куратор Псковской области – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков и министр финансов РФ Антон Силуанов. Цель визита Михаила Мишустина – оценка ситуации в регионе с целью разработки дополнительных мер поддержки.

На территории ОЭЗ «Моглино» премьер-министр осмотрел площадку строящегося завода «Титан-Полимер», являющегося ключевым резидентом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил Михаилу Мишутину данный проект, который реализуется при поддержке Минпромторга РФ и государственных финансовых институтов. В будущем он станет драйвером развития региона.

Напомним, что недавно предприятие «Титан-Полимер» отметило трехлетие. Группа компаний «Титан» уже инвестировала в проект около 6 млрд рублей и создала более 100 из запланированных 500 рабочих мест. В 2021 году состоится пуск первой очереди – завода по выпуску импортозамещающего продукта – биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок. Будущая продукция предприятия может применяться в таких направлениях как фармацевтика, производство медицинских материалов и пищевой упаковки. Вторая очередь проекта – мощности по выпуску ПЭТ-гранул волоконных и пленочных марок.

Позже в ОЭЗ «Моглино» состоялось совещание в формате круглого стола с участием руководства Администрации Псковской области, резидентами ОЭЗ и потенциальными инвесторами, на котором обсуждались различные аспекты реализации инвестиционных проектов, в том числе возникающие затруднения.

На совещании основатель Группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский рассказал о текущем статусе проекта и его перспективах. «Наш проект в «Моглино» не ограничивается первой и второй очередью, а может стать основой для создания целой экосистемы предприятий средне- и малотоннажной химии на территории «Моглино» в формате промышленного технопарка, – отметил он. – Являясь сырьевым центром, мы готовы развивать производство готовой продукции через промышленную кооперацию и использовать высокотехнологичные научные разработки, подключая передовые университеты и представителей научного сообщества».

Михаил Сутягинский также предложил правительству РФ в качестве меры поддержки разработать инструмент для компенсации затрат на создание инфраструктуры, аналогичный постановлению №1119, действующему для индустриальных парков с 2014 года.

Михаил Мишутин сообщил, что подготовка такого нормативно-правового акта уже ведется, и он даст поручение Минпромторгу и Минфину завершить согласование и обеспечить скорейшее внесение документа для утверждения. В целом глава Правительства положительно оценил проект «Титан-Полимер» и условия, созданные ОЭЗ «Моглино» для резидентов.

Михаил Мишутин подчеркнул, что промышленный кластер Псковской области активно развивается, а благодаря удачному географическому расположению рядом с границей с Евросоюзом может одновременно ориентироваться на два рынка: европейский и азиатский.

«Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет, в том числе и молодежь Псковской области», - заметил премьер-министр.