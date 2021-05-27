Экономика

Более 8 млрд рублей может получить Псковская область на реструктуризацию кредитов

Более 8 млрд рублей может получить Псковская область в рамках решения президента о помощи регионам в части замещения коммерческих кредитов бюджетными, а также реструктуризации «ковидных» кредитов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«По текущей оценке, сразу скажу, что цифры пока примерные, для Псковской области это будет порядка 8 млрд 300 млн рублей. Мы ждем соответствующего решения правительства и уже готовим документы», - сказал глава региона.

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По его словам, доходная часть областного бюджета за 2020 год исполнена на 94,3%. «При утвержденных годовых значениях в 46 млрд 100 млн рублей поступило 43 500, - отметил глава региона. - Доходы, утвержденные первоначальной версией бюджета, в течение года мы увеличили почти на 20%. Учитывая многочисленные негативные прогнозы, результат, объективно, неплохой. Сумма поступивших доходов на 6% выше итога 2019 года; на 20% – 2018 года; на 40% – 2017 года».

«Вместе с тем ситуация все равно была непростая, - продолжил губернатор. - С марта мы делали все, чтобы не допустить падения доходов, сохранить экономику, поддержать врачей, педагогов, социальных работников, нуждающихся граждан».

На эти цели в бюджете региона было предусмотрено 1,7 млрд рублей, на которые проведена модернизация медорганизаций, приобретено оборудование, СИЗы, реализованы меры социальной поддержки, отметил Михаил Ведерников.

В результате дефицит бюджета составил 3,1 млрд рублей. «Источниками его покрытия стали: 899 млн за счет привлечения кредитов коммерческих банков, 1 млрд 161 млн за счет бюджетных кредитов, 300 млн – за счет продажи акций, 789 млн рублей – за счет остатков средств на счетах бюджетов», - рассказал Михаил Ведерников.

«В исключительных обстоятельствах нам пришлось принимать беспрецедентные меры поддержки, - продолжил губернатор. - Очевидно, что при этом уровень госдолга вырос на 2 млрд и составил 19 млрд рублей. При этом мы продолжали работу с федеральным центром, системно отстаивали позицию, что наше финансовое положение под влиянием коронавируса ухудшается, и что регионам будет трудно поддерживать граждан и экономику без дополнительной помощи федерального центра. В этой части мы были не одни, это была объективная и консолидированная позиция руководителей многих регионов. Нас услышали».