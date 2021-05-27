Экономика

Псковский губернатор: Серьезного падения экономики не произошло

Объем промышленного производства в Псковской области в 2020 году снизился всего на 1,1%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Несмотря на все сложности, необходимого результата реализованным комплексом мер мы добились, - отметил глава региона. - Серьезного падения экономики не произошло, а по ряду важнейших позиций сохранилась положительная динамика».

При этом в части промышленности полностью избежать снижения объемов производства было объективно невозможно, сообщил он. «Во-первых, почти две недели предприятия были поставлены на паузу для подготовки к работе в условиях противодействия коронавирусу. Безусловно, это сказалось на производственных процессах. Во-вторых, международные ковидные ограничения привели к существенному падению экспорта и импорта. Внешнеторговый оборот области сократился более чем на 15%», - пояснил губернатор.

По словам Михаила Ведерников, вместе с тем многие предприятия смогли переориентироваться на внутренний рынок, а некоторые – перепрофилироваться на производство продукции, необходимой для противодействия пандемии.

«Благодаря этому с учетом реализации мер государственной поддержки, по итогам прошлого года объем промышленного производства в Псковской области снизился всего на 1,1%.По СЗФО снижение составило 3%, по России – 2,6%», - заключил он.