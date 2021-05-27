Экономика

Рост производства в сельском хозяйстве Псковской области составил почти 9% за год

Рост производства в сельском хозяйстве Псковской области в 2020 году составил почти 9%.Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В сельском хозяйстве поддерживается стабильный рост производства на уровне заметно выше среднероссийского, - отметил он. - Рост составил 8,9% (по СЗФО – на 3%,по России – на 1,5%), объем производства вышел на уровень 45,3 млрд рублей.

В том числе рост обеспечили зерновые культуры (110,3% к 2019 году); овощи (103,5%); производство скота и птицы на убой в живом весе (113,8%); производство молока (101,8%), добавил губернатор.