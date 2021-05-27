Экономика

Более 600 млн рублей за год получил из бюджета малый и средний бизнес в Псковской области

В 2020 году на реализацию мероприятий региональных проектов по поддержке субъектов МСП из средств федерального бюджета выделили почти 627 млн рублей, софинансирование из средств областного бюджета – 65 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эта сфера всегда была наиболее чувствительна к изменениям рынка, поэтому значительная часть антиковидных мер поддержки бизнеса была направлена именно на МСП, - отметил он. - С одной стороны, статистика показывает, что общее число субъектов МСП по итогам 2020 года снизилось на 8,3% и составило 20 500. С другой стороны, львиная доля из них – это 1,5 тысячи недействующих ИП, которые налоговая исключила из единого реестра».

Что же касается среднесписочной численности работников в секторе – она практически не изменилась, указал он.

Экономическая активность в сфере МСП осталась на прежнем уровне. «Это говорит о том, что принятый комплекс мер был эффективным», - подчеркнул глава региона.

«В общей сложности в 2020 году реструктуризировано 52 микрозайма на сумму 119 млн рублей; спасено от закрытия 130 предприятий региона; выдано новых микрозаймов на 411,5 млн; привлечено 72 млн частных инвестиций; открыт центр "Мой Бизнес"», - добавил он.