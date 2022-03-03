Экономика

Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности страны, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент РФ подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации"», - приводит сообщение ТАСС.

К сообщению прилагается полный текст документа. Согласно ему, глава государства постановил принять ряд дополнительных мер «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», связанными с введением санкций в отношении граждан и юрлиц РФ. Дополнительные меры также принимаются «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности».

Сегодняшний указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое после перерыва заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона.