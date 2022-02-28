Экономика

Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен

Правительство РФ расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о фонде, который формируется в ходе государственных закупочных интервенций. Государство закупает продукцию у аграриев в этот фонд, когда цены на рынке низкие. В случае заметного роста цен – продает, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке. До недавнего времени государственные интервенции проводились только на рынке зерна, но в июне 2021 года было принято решение о формировании государственного интервенционного фонда на рынке сахара», – говорится в сообщении правительства.

Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.

Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества.

В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки, добавили в кабмине.