Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен

Правительство РФ расширило перечень случаев использования резервов госфонда для стабилизации внутренних цен на сельхозпродукцию, в том числе сахар. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Согласно новым правилам, правительство сможет принимать решение о продаже сельхозпродукции из госфонда при росте цен на эту продукцию на 10% и выше по сравнению со средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.
Перечень предприятий и организаций, которым будет реализовываться эта продукция, уполномочен определять Минсельхоз по согласованию с Минэкономразвития, Минфином и Федеральной антимонопольной службой.
Дополнительно новым постановлением предусмотрена возможность передачи сельскохозяйственной продукции от одного хранителя к другому, если есть риск снижения сохранности такой продукции или ухудшения ее качества.
В случае экономической нецелесообразности такой передачи продукция может быть реализована по рыночной цене, а если такой возможности нет – по цене закупки, добавили в кабмине.