Экономика

США запретили импорт нефти и газа из России

Вашингтон запрещает импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден сегодня, 8 марта.

По его словам, это решение поддержали обе партии, пишет РИА Новости. США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, добавил Джо Байден.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.