Экономика

Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате

Проблемы бизнеса и меры поддержки в сложившейся экономической ситуации обсудили в формате круглого стола представители деловых кругов и региональных отраслевых ассоциаций. Инициатором дискуссии, в которой также приняли участие депутаты областного Собрания, выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. Встреча состоялась в Торгово-промышленной палате Псковской области (ТПП). Региональный парламент представили вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь, депутаты Геннадий Григорьев и Владимир Панченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

«Мы собрались здесь, чтобы в сложившейся ситуации получить обратную связь от бизнес-сообщества, выявить наиболее острые проблемы местного и регионального уровня и оперативно представить свои предложения губернатору, федеральному бизнес-омбудсмену и в правительство», - обозначил цель круглого стола Аркадий Мурылёв. Бизнес-омбудсмен отметил, что кабинет министров в ежедневном режиме вносит изменения в нормативные правовые акты, и ознакомил участников встречи с «живым вариантом» плана по поддержке российского бизнеса в условиях санкций.

«Многие изменения, которые сейчас транслируются, повторяют просьбы о снижении барьеров, которые поступали от бизнеса ранее», - обратил внимание Аркадий Мурылёв и перечислил ряд из них: либерализация преследования за экономические преступления, снижение давления на бизнес в рамках налогового контроля, перенос сроков вступления требований об обязательной маркировке отдельных видов товаров, оптимизация ковидных ограничений, установление кредитных каникул и другие.

Председатель ТПП Владимир Зубов назвал сложившуюся ситуацию в экономике «переломным моментом для бизнеса» - в первую очередь из-за разрыва цепочек покупки сырья и поставки материалов: «Пока нет возможности быстро найти какие-то другие источники поступления сырьевых ресурсов. Большое внимание уделяется поиску новых партнёров, в том числе на азиатском рынке. Активно идут поиски возможностей по открытию филиалов в дружественных России государствах».

По мнению Владимира Зубова, одной из ключевых мер помощи бизнесу должен стать свободный беззалоговый доступ к кредитным ресурсам. «Мы надеемся на понимание этой ситуации государством и быстрых мер реагирования на нужды бизнеса, которые сейчас возникли», - резюмировал руководитель Торгово-промышленной палаты.

Далее с конкретными предложениями выступили отраслевые сообщества: перевозчики, аграрии, лесозаготовители, руководители туристической, ресторанной и гостиничной индустрии, представители медицинских организаций, а также предприятий лёгкой и обрабатывающей промышленности.

Обращая внимание на точечные вопросы, связанные со спецификой деятельности своего направления, представители отраслей озвучили общие меры по стабилизации ситуации. Предприниматели говорили о необходимости отмены требований, которые влекут дополнительные финансовые затраты бизнеса, об упрощении процедуры получения кредитов, введении государственного субсидирования предприятий, а также о выстраивании более оперативного и эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с органами исполнительной и законодательной власти.

«Я представляю в областном Собрании Псковский и Гдовский район, - отреагировал на обращение в адрес депутатского корпуса Владимир Кузь. – Со всеми предпринимателями я всегда на связи, как и остальные депутаты. Мы всегда готовы подключится к решению проблем. Мы все понимаем, что нам сейчас плыть в одной лодке, и тонуть сейчас никто не хочет». Депутат предложил обсудить меры поддержки регионального бизнеса на площадке областного Собрания. «Сформулировать, какие пути решения есть и какие в принципе у нас открываются возможности, потому что, с одной сторон, мы действительно оказались в сложной ситуации, а с другой – рано или поздно эти возможности откроются, и нам надо быть к этому готовыми», - сказал Владимир Кузь.

Вице-спикер Александр Братчиков также подтвердил готовность депутатов областного Собрания к активному взаимодействию с бизнес-сообществом и призвал всех к сохранению спокойствия. «Время сейчас непростое, это видно и по бизнесу, и по общему настроению людей, но у меня просьба не поддаваться панике, потому что сейчас многие товары, которые предлагаются на рынке, переоцениваются в два раза, они объективно столько не стоят», - высказал мнение председатель бюджетного комитета.

Александр Братчиков заверил, что выработанный по итогам круглого стола пакет предложений депутаты обсудят с участием бизнес-омбудсмена.